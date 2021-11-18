Merkez Bankası politika faizini 100 baz puan indirdi

İstanbul
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan indirerek yüzde 15'e düşürdü.
Merkez Bankasından, "Arz yönlü ve para politikası etki alanı dışındaki faktörler kaynaklı geçici etkilerin 2022'nin ilk yarısı boyunca etkisini sürdürmesi beklenmektedir. Kurul, bu etkilerin ima ettiği sınırlı alanın kullanımını aralık ayında tamamlamayı değerlendirecektir." açıklaması yapıldı.
Açıklamada, "Gelişmiş ülke merkez bankaları enflasyonda görülen yükselişin beklenenden uzun sürebileceğini değerlendirmektedir." denildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.