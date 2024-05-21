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Ekonomi

Merkez Bankası Başkanı Karahan, 4 Haziran'da Meclis'te sunum yapacak

Fatih Karahan'ın, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki ilk sunumunda milletvekillerine Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde bilgilendirme yapması bekleniyor.

Seval Ocak  | 21.05.2024 - Güncelleme : 21.05.2024
Merkez Bankası Başkanı Karahan, 4 Haziran'da Meclis'te sunum yapacak

TBMM

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na 4 Haziran'da sunum yapacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre Karahan, göreve başlamasının ardından Meclis'te milletvekilleriyle ilk kez bir araya gelecek.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında 4 Haziran'da toplanacak Komisyonda, Karahan'ın milletvekillerine sunum yapması öngörülüyor.

Merkez Bankası Başkanı Karahan'ın, küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde kapsamlı bir sunum gerçekleştirmesi bekleniyor.

TCMB'nin faiz kararları ile enflasyonla mücadeleye ilişkin gelişmelerin, toplantının öne çıkan başlıklarını oluşturması tahmin ediliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'na göre, Başkan'ın, Banka faaliyetleri ve para politikası uygulamaları hakkında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nu bilgilendirmesi gerekiyor.

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