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Ekonomi

Mart ayında 1 milyar 224 milyon lira Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesi yapıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için bu ay 1 milyar 224 milyon lira Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yaptıklarını bildirdi.

Fatma Sevinç Çetin  | 18.03.2025 - Güncelleme : 18.03.2025
Mart ayında 1 milyar 224 milyon lira Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesi yapıldı

Ankara

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini ve çocukların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetleri çeşitlendirdiklerini belirtti.

Çocukların aile ortamında büyümelerinin, toplumsal değerlerin korunmasında önemli bir rolü olduğunu vurgulayan Göktaş, destek hizmetiyle çocukları, ailelerinin yanında ve sosyal çevreleri içerisinde desteklediklerini aktardı.

Bakanlık olarak, çocukların eğitimli, sağlıklı ve kendine güvenen birer fert olarak yetişmeleri, güvenli ve sevgi dolu aile ortamında büyümeleri için gayretle çalıştıklarını belirten Göktaş, "Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması, sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlere erişimlerinin kolaylaşması için mart ayına ilişkin 1 milyar 224 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesini hesaplara yatırdık." ifadelerini kullandı.

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