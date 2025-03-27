Mali müşavirler, gelir vergisi beyanname verme süresinin uzatılmasını istiyor
TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, "Yoğunluk göz önüne alındığında, sürenin uzatılması mükellefler ve meslek mensuplarının iş ve işlemlerini daha sağlıklı şekilde gerçekleştirebilmesine olanak sağlayacak." dedi.
Ankara
AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, gelir vergisi beyanname verme süreci devam ediyor. Takvim kapsamında, 1 Mart'ta başlayan süreç, 2 Nisan'da sona erecek. Ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri, 2024 yılına ilişkin beyannamelerini elektronik ortamda gönderebiliyor.
Geliri sadece ücret, kira, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratların biri veya birkaçından oluşan mükellefler, yıllık gelir vergisi beyannamelerini Dijital Vergi Dairesi üzerinden doldurabiliyor. 2024 yılı gelirlerine ilişkin yıllık gelir vergisi beyannameleri üzerinden tahakkuk eden gelir vergisinin birinci taksitinin damga vergisiyle birlikte 2 Nisan'a, ikinci taksitinin de 31 Temmuz'a kadar ödenmesi gerekiyor.
"GİB'e süre uzatımına ilişkin talebimizi ilettik"
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, AA muhabirine, gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve tahakkuk eden vergilerin ödeme süresinin 2 Nisan'da sona erdiğini anımsattı.
Söz konusu tarihin Ramazan Bayramı tatili sonrasındaki ilk iş gününe denk geldiğine dikkati çeken Kartaloğlu, 31 Aralık 2023 tarihli gelir tablosundaki brüt satışlar toplamı 50 milyon liranın altında olan mükellefler dahil, bilanço esasında defter tutan tüm gelir vergisi mükelleflerinin 2024 yılı sonuna ilişkin bilançolarının enflasyon düzeltmesine tabi tutulduğunu bildirdi.
Kartaloğlu, bayramdan önceki son iş günü olan 28 Mart'ta ise "Şubat 2025" dönemine ait katma değer vergisinin beyanı ve ödemesinin son günü olduğunu işaret ederek, şöyle konuştu:
"Yoğunluk göz önüne alındığında, sürenin uzatılması mükellefler ve meslek mensuplarının iş ve işlemlerini daha sağlıklı şekilde gerçekleştirebilmesine olanak sağlayacak. Gelir İdaresi Başkanlığına da süre uzatımına ilişkin talebimizi ilettik. Mali müşavirlerin ve mükelleflerin Ramazan Bayramı'nda aileleriyle birlikte huzurlu şekilde vakit geçirebilmeleri, iş ve işlemlerini sağlıklı şekilde tamamlayabilmeleri adına beyanname sürelerinin uzatılması zaruri bir durumdur. Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması dikkate alındığında verilecek karar hem mükellefleri hem de mali müşavirleri rahatlatacaktır."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.