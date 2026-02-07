Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 485 maden sahası ihale edecek
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce (MAPEG) 485 maden sahası ihale edilecek.
Ankara
Konuya ilişkin ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, ihale edilecek 485 maden sahasına ilişkin ilan, Resmi Gazete'de yayım tarihinden itibaren en az 15 gün süre ile https://www.mapeg.gov.tr/ adresinde yer alacak.
İlanda, ihalesi yapılacak sahaların ili, erişim numarası, maden grubu, ihale şartnamesi, pafta-koordinat bilgileri, alanları ve ihale tarihleri bulunacak.
Kapalı teklif ve açık artırma usulüyle yapılacak ihaleler, ilan edilen tarih ve saatte MAPEG Atilla Şinasi Özdemir Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.