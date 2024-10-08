Dolar
34.26
Euro
37.62
Altın
2,613.50
ETH/USDT
2,420.00
BTC/USDT
62,292.00
BIST 100
9,044.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Libya'nın petrol üretimi petrol sahalarının açılmasıyla eski seviyesine yaklaştı

Libya'da Merkez Bankası krizi süresince 591 bin varil seviyelerine kadar düşen günlük ham petrol üretimi, krizin çözülüp petrol sahalarının açılmasıyla 1,1 milyon varil seviyelerine yükseldi

Muhammed Semiz  | 08.10.2024 - Güncelleme : 08.10.2024
Libya'nın petrol üretimi petrol sahalarının açılmasıyla eski seviyesine yaklaştı

Trablus

Libya'da Birleşmiş Milletler arabuluculuğunda Merkez Bankası krizinin çözülerek petrol sahalarının açılmasının ardından petrol üretimi önceki seviyelere yaklaştı.

Libya Ulusal Petrol Kurumundan (NOC) yapılan açıklamada, petrol sahalarındaki mücbir sebebin kaldırılmasının ardından ülkedeki doğal gaz üretiminin 206 bin 66 varil, ham petrol üretiminin de 1 milyon 133 bin varil seviyesine ulaştığı belirtildi.

NOC, Merkez Bankası krizi döneminde; 28 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, petrol sahalarının bir kısmının kapanmasıyla 24 saatlik ham petrol üretiminin 591 bin 24 varile düştüğünü duyurmuştu.

NOC'un açıklamasında, petrol sahalarının bir kısmının kapanmasıyla 3 gün içinde üretimde 1 buçuk milyon varilden fazla düşüş yaşandığı, bunun ise ülke ekonomisinde 120 milyon doların üzerinde zarara neden olduğu kaydedilmişti.

Libya'da Merkez Bankası krizi

Temsilciler Meclisi 12 Ağustos'ta düzenlediği oturumda, Ulusal Birlik Hükümeti'ne (Trablus) verilen güvenoyunu geri çektiğini ve Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi'nin "Libya orduları başkomutanlığı" sıfatını kendisinden geri alarak bu unvanı Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'e devrettiğini duyurmuştu.

Başkanlık Konseyi ise Temsilciler Meclisine cevabını Merkez Bankası üzerinden vermiş ve 18 Ağustos'ta Libya Merkez Bankasına yeni bir başkan ve yönetim kurulu atadığını açıklamıştı.

Temsilciler Meclisi 19 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Libya Başkanlık Konseyinin aldığı kararı reddettiğini bildirmiş ve ülkenin doğusundaki (Temsilciler Meclisinin atadığı) Usame Hammad hükümeti 26 Ağustos'ta aldığı bir kararla petrol sahalarının kapatıldığını duyurmuştu.

Ülke gündemini yaklaşık 2 ay meşgul eden Merkez Bankası krizinin çözümü için Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonunun girişimiyle Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyi temsilcileri bir araya gelerek 26 Eylül'de Bankayı yönetecek başkan ve yardımcısı konusunda anlaşmaya varmıştı.

NOC, 3 Ekim'de Libya'daki tüm ham petrol sahaları ve limanlarda "mücbir sebep" halinin kaldırıldığını ve üretimin yeniden başladığını duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aydın'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri Berdimuhammedov ile telefonda görüştü
Üsküdar'da "Gazze: Acının ve Umudun Renkleri" etkinliği yapıldı
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda acil durum tatbikatı yapıldı
Malatya'da halk otobüsü ile midibüsün çarpışması sonucu 25 kişi yaralandı

Benzer haberler

Libya'nın petrol üretimi petrol sahalarının açılmasıyla eski seviyesine yaklaştı

Libya'nın petrol üretimi petrol sahalarının açılmasıyla eski seviyesine yaklaştı

Enerji Bakanı Bayraktar, elektrik ve doğal gaza yıl sonuna kadar zam yapılmayacağını açıkladı

UCM, Libya'da savaş suçlarına karışan 6 Kaniyat milisi hakkındaki tutuklama kararının gizliliğini kaldırdı

Libya’da Merkez Bankası krizinin çözülmesinin ardından kapalı petrol sahaları da açıldı

Libya’da Merkez Bankası krizinin çözülmesinin ardından kapalı petrol sahaları da açıldı
Libyalı uzmanlar, Merkez Bankası krizinin çözümüyle uluslararası bankaların işlemleri başlatmasını umuyor

Libyalı uzmanlar, Merkez Bankası krizinin çözümüyle uluslararası bankaların işlemleri başlatmasını umuyor
BM ve Arap Birliği, Libyalı tarafların Merkez Bankası konusunda anlaşmasından memnun

BM ve Arap Birliği, Libyalı tarafların Merkez Bankası konusunda anlaşmasından memnun
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet