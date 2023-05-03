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Ekonomi

Küresel hava kargo talebi toparlanma sürecinde

Küresel hava kargo talebi martta önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,7 azalmasına rağmen talepteki düşüş eğilimi yavaşlama kaydetti.

Nuran Erkul Kaya  | 03.05.2023 - Güncelleme : 03.05.2023
Küresel hava kargo talebi toparlanma sürecinde

Londra

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin (IATA) hava kargo piyasası analizine göre, sektöre talep ocak ve şubat 2023'te yıllık bazda sırasıyla yüzde 16,8 ve yüzde 9,4 geriledi.

Hava kargo talebindeki düşüş martta hız keserek yüzde 7,7 oldu. Geçen yılın aynı döneminde ise talep yüzde 8,1 azalmıştı.

Küresel hava kargo kapasitesi martta yıllık bazda yüzde 9,9 büyüme kaydetti.

Hava kargo sektöründeki dalgalanma, küresel ticareti etkileyen ekonomik gelişmeler ve operasyonel zorluklar nedeniyle yaşanırken, Çin ekonomisinin canlanmaya başlaması Asya Pasifik ticaret hatlarında kargo trafiğinin artmasına ve küresel hava kargo talebindeki iyileşmeye katkı sağladı.

Bu yıl Afrika-Asya rotası diğer tüm büyük hava kargo rotaları arasında pozitif büyüme kaydeden tek rota oldu.


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