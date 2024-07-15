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Ekonomi

Küresel akıllı telefon satışları ikinci çeyrekte Samsung ve Apple öncülüğünde yüzde 6,5 arttı

Küresel akıllı telefon satışlarının yılın ikinci çeyreğinde 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 6,5 arttığı bildirildi.

Bahattin Gönültaş  | 15.07.2024 - Güncelleme : 15.07.2024
Küresel akıllı telefon satışları ikinci çeyrekte Samsung ve Apple öncülüğünde yüzde 6,5 arttı

Berlin

Pazar araştırma şirketi International Data Corporation'ın (IDC) raporuna göre, 2024'ün ikinci çeyreğinde küresel akıllı telefon satışları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,5 artarak 285,4 milyon adede ulaştı.

Raporda, satışların art arda dördüncü çeyrek büyümesine rağmen bazı pazarlarda zorluklar devam ettiği için talepte tam bir toparlanma gerçekleşmediği ifade edildi.

Akıllı telefon üreticilerinin fiyat konusunda hassas tüketicileri cezbetmek ve daha büyük bir pazar payı elde etmek için yapay zekaya yöneldiğine yer verilen raporda, bu yıl pazar payının yüzde 19'una ulaşması beklenen yapay zeka akıllı telefonlarının oluşturduğu heyecan sayesinde akıllı telefon pazarında çok fazla beklenti olduğu belirtildi.

IDC verilerine göre, ikinci çeyrekte Samsung yüzde 18,9'luk pazar payıyla ilk sırada yer aldı.

Apple, yüzde 15,8 pazar payıyla ikinci sıranın sahibi olurken, Xiaomi yüzde 14,8 ile üçüncü, Vivo da yüzde 9,1 ile dördüncü sıraya yerleşti. Oppo ise yüzde 9 pazar payıyla beşinci oldu.

Geçen yıla göre, ikinci çeyrekte Apple'ın akıllı telefon satış hacmi yüzde 1,5, Samsung'un yüzde 0,7, Xiaomi'nin yüzde 27,4, Oppo'nun yüzde 1,8 artış gösterdi.

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