Dolar
32.53
Euro
35.37
Altın
2,333.79
ETH/USDT
3,805.00
BTC/USDT
70,853.00
BIST 100
10,346.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Kurban Bayramı nedeniyle konulan 12 bin ek otobüs seferinin biletleri satışa sunuldu

Tüm Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, "Bayram tatilinin 9 güne çıkarılması dolayısıyla 12-25 Haziran dönemi de dahil otobüslerle 8,5 milyon yolcu taşınmasını öngörüyoruz." dedi.

Arife Yıldız Ünal  | 05.06.2024 - Güncelleme : 05.06.2024
Kurban Bayramı nedeniyle konulan 12 bin ek otobüs seferinin biletleri satışa sunuldu

Ankara

TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclis Başkanlığı görevini de yürüten Yıldırım, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Kurban Bayramı tatili nedeniyle seyahatlerin, 2023-2024 eğitim-öğretim döneminin de sona erdiği 14 Haziran itibarıyla yoğunlaşacağına işaret etti.

Okulların kapanma döneminin Kurban Bayramı tatiline denk gelmesi dolayısıyla otobüs biletlerine yoğun talep olduğuna dikkati çeken Yıldırım, normal seferlerin biletlerinin tükendiğini söyledi.

"Tatil yörelerine yönelik talep arttı"

Yıldırım, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca şehirler arası otobüs firmalarına bayram tatili süresince B2 ve D2 belgelerine kayıtlı otobüsleri kullanma izni verildiğini, bu kapsamda konulan 12 bin ek seferin biletlerinin satışa sunulduğunu belirtti.

Özellikle tatil yörelerine yönelik otobüs seferlerine talebin arttığını bildiren Yıldırım, "Aynı zamanda bayram tatilini memleketlerinde geçirmek isteyenler de bulunuyor. Bu bayram, Türkiye'nin her yerine yoğun talep alıyoruz. Bayram tatilinin 9 güne çıkarılması dolayısıyla 12-25 Haziran dönemi de dahil otobüslerle 8,5 milyon yolcu taşınmasını öngörüyoruz." diye konuştu.

Korsan firma uyarısı

Yıldırım, Türkiye genelinde 343 otobüs firmasının 7 bin 600 otobüsle hizmet verdiğini, normal günlerde 22 bin olan otobüs sefer sayısının, bayram ve tatil dönemi gibi özel günlerde 27 bine kadar çıktığına işaret etti.

Vatandaşları Kurban Bayramı tatilini de fırsat bilen korsan taşımacılar konusunda uyaran Yıldırım, "Vatandaşlarımız sadece otogarlardan kalkan otobüs firmalarından bilet alsın. Mağduriyet yaşanmaması için kayıt altında olmayan taşıtlara binilmesinler. " dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adım adım planlanan harekat: Kıbrıs Barış Harekatı
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’in Türkiye ziyaretiyle stratejik ilişkilerin pekişmesi umuluyor
Adliyede sessizlerin sesi oluyor
Kanlı gelinlik ve Filistin bayrağı renklerindeki kıyafetle Gazze'deki saldırılara dikkat çektiler
Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Benzer haberler

Bağışlanan kurban derileriyle Türk havacılığına destek verilecek

Bağışlanan kurban derileriyle Türk havacılığına destek verilecek

Kurban Bayramı nedeniyle konulan 12 bin ek otobüs seferinin biletleri satışa sunuldu

Bakan Işıkhan: Emekli vatandaşlarımızın bayram ödemeleri 10-14 Haziran tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak

Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu

Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
İstanbul Havalimanı'nda Kurban Bayramı'nda yolcu ve uçuş rekoru bekleniyor

İstanbul Havalimanı'nda Kurban Bayramı'nda yolcu ve uçuş rekoru bekleniyor
Ticaret Bakanlığı ekipleri Kurban Bayramı öncesi marketleri denetledi

Ticaret Bakanlığı ekipleri Kurban Bayramı öncesi marketleri denetledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet