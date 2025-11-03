Kozmetikte "stratejik hamle" yerli markaların dünyada önünü açabilir
KÜAD Uluslararası Kozmetik Kongresi Başkanı Fuat Arslan, kozmetiğin stratejik bir sektör olarak kabul edilmesi ve teşviklerin sağlanmasının yerli markaların uluslararası pazarda gücünü artıracağını belirtti.
Ankara
Kozmetik Üreticileri ve Araştırma Derneği (KÜAD) Uluslararası Kozmetik Kongresi Başkanı Fuat Arslan, AA muhabirine, Türk kozmetik sektöründeki gelişmeler ile sektörün hedeflerini anlatarak, 15-17 Aralık'ta Antalya'da gerçekleştirilecek 9. Uluslararası Kozmetik Kongresi hakkında bilgi verdi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Türkiye'de kozmetik sektörünün pazar büyüklüğünün 3,7 milyar dolar seviyesine ulaştığını, hedefin 5 milyar dolar olduğunu dile getiren Arslan, sektörün her yıl yüzde 8-10 büyüme gösterdiğini ifade etti.
Arslan, ihracatın yıl sonu itibarıyla yaklaşık 2 milyar dolara ulaşmasını beklediklerini kaydederek, kozmetiğin dış ticaret açığı vermeyen sektörlerden olduğuna dikkati çekti.
"Yerli markalar önemli bir küresel pazar payına ulaştı"
Türkiye'nin yaklaşık 190 ülkeye ihracat yaptığını söyleyen Arslan, yerli markaların Orta Doğu, Körfez ülkeleri, Avrupa ve Afrika pazarına hakim olduğunu anlattı.
Arslan, üreticilerin Rusya pazarında da yer edinmeye başladıklarının altını çizerek, "Uzak kaldığımız Güney Amerika pazarına da girişler başladı. Önümüzdeki dönemde bu ihracat potansiyelinin artacağını düşünüyoruz." dedi.
Küresel markaların Türkiye'deki üretim hacimlerinin arttığını ve yerli markaların önemli bir küresel pazar payına ulaştığını anlatan Arslan, tüketicilerin kozmetik beklentilerinde ise son yıllarda farklılıklar oluştuğuna işaret etti.
Cilt bakımı ve kozmetiği birleştiren ürünlerin başarılı olduğunu, ürünlerde çevreye dair duyarlılığın arttığını, tüketicilerin özellikle kimyasallardan arınmış, temiz içerikli ürünlere yöneldiğini bildiren Arslan, "Ayrıca endemik bitkilerden elde edilmiş, organik sertifikalı, doğal içeriklerle formüle edilmiş ürünler çok talep görüyor." diye konuştu.
"İndirim kampanyaları dengeli olmalı"
Tüketici tercihlerinin indirim kampanyalarına etkisini de değerlendiren Arslan, bu kampanyaların pazarı dinamik tuttuğunu ancak kampanya oranlarındaki anormal artışların çeşitli riskleri beraberinde getirdiği söyledi.
Arslan, kampanyaların dengeli olması gerektiğine de dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Burada 'kaliteli' algısının bozulmaması çok önemli. Tüketicilerin kampanyalarda hassas davranması gereken konulardan biri ürünün içeriği. İçerikler konusunda okuryazarlığın gelişmesi lazım. Tüketicinin kendi cilt yapısına, beklentisine uygun ürünleri tercih etmesi kritik. Sadece kampanyaya odaklanmak cilde uygun olmayan veya ihtiyaç duyulmayan ürünlerin alınmasına neden olabilir."
Sektörde yerli markalar açısından önemli bir yükseliş olduğuna işaret eden Arslan, yerli üreticilerin küresel markalar kadar hacim oluşturduğunu anlattı. Bu markaların özellikle pazarlama konusunda kendilerini geliştirdiğini belirten Arslan, uluslararası rekabette devlet desteklerinin önemine değindi.
Arslan, Türkiye'de firmalara fuardan personele kadar birçok alanda çeşitli desteklerin sağlandığını dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:
"Ancak ciddi bir vergi yükü var. Uluslararası pazarlara baktığımızda vergi avantajlarıyla karşılaşıyoruz. Kozmetiğin stratejik bir sektör olarak kabul edilmesi ve bu yönde teşviklerin sağlanması, yerli markaların uluslararası pazarda gücünü artıracaktır. Türkiye, sektörde genç nüfus, üretim potansiyelinin yüksek olması ve nitelikli tesisler açısından avantajlı konumda. Son dönemde üniversite-sanayi işbirlikleri gelişti, akademisyenlerin kozmetik sektörüne ilgisi arttı. Bu da iyi AR-GE çalışmaları yapılmasını, kalite anlamında güçlü ürünlerin pazara sunulmasını sağlıyor."
"Kongre birçok ülkeden katılımcıyı bir araya getirecek"
Arslan, 15-17 Aralık'ta Antalya'da gerçekleştirilecek Uluslararası Kozmetik Kongresi'nde öne çıkacak başlıklara da değindi.
Kongreye birçok ülkeden katılımcının davet edildiğini dile getiren Arslan, her yıl olduğu gibi bu yıl da tüketici beklentilerinin öncelikli olarak ele alınacağını söyledi.
Kongreye geçen yıl 950 bin kişinin katıldığını bildiren Arslan, etkinliğin bu yönüyle dünyada uluslararası anlamda düzenlenen en büyük kongre olarak kayıtlara geçtiğini ifade etti.
Arslan, bunun Türkiye açısından gurur verici bir gelişme olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Bu yılın teması 'Holistik Kozmetik' olarak belirlendi. Akademisyenlerin, araştırmacıların, üreticilerin, yeni proje üretmek isteyen markaların katıldığı, eğitim ve sunumlarla birçok bilginin bulunduğu bir kongre gerçekleştiriyoruz. Kozmetik, artık sadece estetik bakış açısıyla yönetilebilecek bir sektör değil. Bunun yanında sağlıklı beslenme, spor, genetik, psikolojik etmenler gibi farklı ve bütünsel bakış açıları geliştirmemiz gerekiyor. Çok yönlü bakış açısıyla, Türk kozmetik sektörünü dünyaya tanıtabilirsek, sektörün önümüzdeki dönemlerde uluslararası pazarlarda çok daha rekabetçi olduğunu göreceğiz. Ayrıca bizim kültürümüzde yaygın olan sürdürülebilirlik konusunu daha çok konuşacağız. Geçmişin sürdürülebilirlik uygulamalarıyla günümüz teknolojisini bir araya getirebildiğimizde sektörde bizi ön plana çıkaracak adımları atabiliriz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.