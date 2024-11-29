Dolar
34.69
Euro
36.63
Altın
2,659.35
ETH/USDT
3,581.60
BTC/USDT
97,302.00
BIST 100
9,652.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Koç Holding'den Yapı ve Kredi Bankasıyla ilgili iddialara ilişkin açıklama

Koç Holding, şirketin Yapı ve Kredi Bankası AŞ'de sahip olduğu payların satışına yönelik olarak QNB Grubu ile görüşme yapıldığına dair iddiaların söz konusu olmadığını belirtti.

Burhan Sansarlıoğlu  | 29.11.2024 - Güncelleme : 29.11.2024
Koç Holding'den Yapı ve Kredi Bankasıyla ilgili iddialara ilişkin açıklama

İstanbul

Koç Holding tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, son dönemde sosyal medyada çıkan asılsız yorum ve söylentileri takiben, medya platformlarında şirketin bağlı ortaklığı Yapı ve Kredi Bankası AŞ'de sahip olduğu payların satışına yönelik olarak QNB Grubu ile görüşmeler yapıldığına veya görüşmelerde son aşamaya gelindiğine dair iddialara yer verildiğinin görüldüğü aktarıldı.

Daha önce de belirtildiği üzere holding şirketi olarak portföyündeki tüm şirketler ile ilgili gündeme gelebilecek alternatiflerin değerlendirilmesine yönelik çalışmalar ve görüşmelerin faaliyet konusu gereği her zaman yapılabilmekte olduğu belirtilen açıklamada ancak iddialarda belirtilen nitelikte bir görüşmenin söz konusu olmadığı vurgulandı.

Açıklamada, "Diğer taraftan, 13 Haziran 2024 tarihli açıklamamızda da belirtildiği üzere, özellikle sosyal medya hesapları üzerinden şirketimiz ve Koç Topluluğu ile ilgili olarak çıkan yalan, yanlış, mesnetsiz açıklama ve yorumlara itibar edilmemesini şirketimiz ve Koç Topluluğu şirketleri hakkında en doğru bilgilere Şirketimiz tarafından KAP ve kurumsal internet sitemizde yapılan açıklamalardan ulaşılabileceğini bu vesileyle bir kez daha önemle hatırlatırız." denildi.​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çankırı'da hafızlığı tamamlayan 200 öğrenci için icazet töreni yapıldı
TİKA ile Türk Kızılay arasında "İşbirliği Mutabakat Zaptı" imzalandı
İstanbul Havalimanı, günlük 1318 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
Bu yılın 10 ayında "parada sahtecilik" suçuna yönelik operasyonlarda 104 şüpheli tutuklandı
Narin Güran cinayetinde dava dosyasındaki görüntü incelenecek

Benzer haberler

Koç Holding'den Yapı ve Kredi Bankasıyla ilgili iddialara ilişkin açıklama

Koç Holding'den Yapı ve Kredi Bankasıyla ilgili iddialara ilişkin açıklama

Koç Holding, biyoteknoloji şirketi StemBio'nun yüzde 65'ini satın aldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet