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Ekonomi

Kırgızistan'ın Batken Bölgesi'nde Kırgız-Türk ortaklığında petrol rafinerisi kuruluyor

Nazir Aliyev Tayfur  | 08.07.2024 - Güncelleme : 08.07.2024
Kırgızistan'ın Batken Bölgesi'nde Kırgız-Türk ortaklığında petrol rafinerisi kuruluyor

Bişkek

Kırgızistan Enerji Bakanlığı, ülkenin Batken Bölgesi'nde Kırgız-Türk ortaklığında kurulan günde 500 ton ham petrol işleme kapasiteli rafinerinin eylül sonunda faaliyete geçeceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Taalaybek İbrayev, Batken Bölgesi'nde Kadamcay ilçesine bağlı Kok-Talaa köyündeki rafinerinin inşaatında incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

Şirket yetkilileri, Kırgız Petrol Doğal Gaz Devlet Kurumu (Kırgıztransneftegaz) ve Kırgız-Türk K-Petrol Gaz Şirketinin günde 500 ton ham petrol işleme kapasiteli rafinerisinin eylül sonunda faaliyete geçmesinin planladığını ifade etti.

Yetkililer, şu anda 41 Kırgız ve 10 Türk uzmanın çalıştığı, yatırımın toplam maliyetinin 91 milyon dolar olduğu, inşaatın yüzde 90'ının tamamlandığı, 4 petrol kuyusunda onarım ve hazırlık çalışmalarının sürdüğü, gerekli izinlerin çıktığı bilgisini paylaştı.

Kırgız-Türk K-Petrol Gaz Şirketi, 23 Mart 2023'te "Tunduk Soh" ve "Çongara Galça" petrol sahalarının ortak işletilmesi için kurulmuştu.

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