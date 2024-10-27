Dolar
34.29
Euro
37.10
Altın
2,746.60
ETH/USDT
2,468.80
BTC/USDT
67,099.00
BIST 100
8,908.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail'in Ramat HaSharon kentinde bir kamyonun durağa girmesi sonucu 10'u ağır en az 40 kişi yaralandı Beşiktaş Başkanı Hasan Arat konuşuyor
logo
Ekonomi

Kiracı ve ev sahibine fayda sağlayacak e-Devlet'ten kira sözleşmesi hizmetinde son aşamaya gelindi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kira sözleşmelerinin e-Devlet Kapısı üzerinden güvenilir şekilde hazırlanmasına dair reform niteliğindeki hizmete ilişkin çalışmasını tamamladı. Hizmet, kiracılar ve ev sahipleri için kısa süre içinde devreye alınacak.

Deniz Çiçek Palabıyık  | 27.10.2024 - Güncelleme : 27.10.2024
Kiracı ve ev sahibine fayda sağlayacak e-Devlet'ten kira sözleşmesi hizmetinde son aşamaya gelindi

Ankara

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre Bakanlık birimleri, e-Devlet Kapısı üzerinden verilecek kira sözleşmesi işlemlerine ilişkin hazırlıklarını bitirdi.

Bu sözleşmelerin e-Devlet üzerinden düzenlenmesine ilişkin çalışma, vatandaşların bu yöndeki uyuşmazlıkların çözülmesine ilişkin talepleri üzerine başlatıldı.

Reform niteliğindeki çalışmada Bakanlığa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi destek sağladı.

Bakanlık çalışmasına göre, bu hizmet e-Devlet Kapısı üzerinden "Kira Sözleşmesi İşlemleri" başlığıyla verilecek ve iki aşamalı devreye alınacak.

Kısa sürede vatandaşların erişimine açılacak ilk aşamada, taşınmaz sahibi gerçek kişi tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden hazırlanacak sözleşme, kiracı tarafından yine e-Devlet üzerinden onaylanacak.

Hizmetin ikinci aşaması da yıl sonuna kadar kullanıma sunulacak. Böylece, emlak danışmanları ve yetki verilen kişiler, sözleşme hazırlayıp taşınmaz sahibi ve kiracının onayına sunabilecek.

Hizmetle kira sözleşmeleri, zaman damgalı "barkodlu belge" olarak oluşturulacak ve belge doğrulama işlemi yapılabilecek.

"Türkiye Gayrimenkul Değer Haritası" oluşacak

​​​​​​​Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu hizmetin tüm kesimler için fayda sağlayacağına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız, e-Devlet Kapısı'yla kira sözleşmesi işlemlerini mekandan bağımsız, zaman ve belge maliyeti olmadan hızlı, kolay ve güvenilir şekilde yapabilecek. Uygulama, vatandaşların güvenilir bir devlet platformunda sözleşme oluşturmasına fırsat tanıyacak. Vatandaşlarımız kurumlara kira sözleşmelerini iletme yükünden de kurtaracak. Bürokrasi daha da azalacak. Ayrıca, Türkiye Gayrimenkul Değer Haritası'nın oluşturulması için veri temin edilecek."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trabzon'un yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışması yürütülüyor
Denizli'deki orman yangınına müdahale sürüyor
Türkiye Kart yıl sonuna kadar 18 ilde daha ulaşımda kullanılabilecek
TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında yaralananlardan 16'sı taburcu edildi
Fransa'da Atatürk büstünün açılış töreni yapıldı

Benzer haberler

Kiracı ve ev sahibine fayda sağlayacak e-Devlet'ten kira sözleşmesi hizmetinde son aşamaya gelindi

Kiracı ve ev sahibine fayda sağlayacak e-Devlet'ten kira sözleşmesi hizmetinde son aşamaya gelindi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ulusal Eylem Planları İzleme Platformu'nu hizmete açtı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet