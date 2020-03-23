KDV beyanname verme ve ödeme süresi uzatıldı, belediyelere kaynak sağlandı
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, KDV beyanname verme ve ödeme süresinin 24 Nisan, Ba-Bs formlarının verilme süresinin de 30 Nisan'a uzatıldığını bildirdi.
Ankara
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 26 Mart'a kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi (KDV) beyanname verme ve ödeme sürelerinin 24 Nisan gün sonuna kadar uzatıldığını bildirdi.
Vatandaşlarımızdan gelen talep doğrultusunda; 26 Mart 2020 tarihine kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi beyanname verme ve ödeme süreleri 24 Nisan, 31 Mart’a kadar verilmesi gereken Ba-Bs formlarının verilme süresi de 30 Nisan gün sonuna kadar uzatılmıştır.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) March 23, 2020
Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı ekonomide alınan önlemlere ilişkin açıklama yaptı.
Vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda, 26 Mart 2020 tarihine kadar verilmesi gereken KDV beyanname verme ve ödeme sürelerinin 24 Nisan, 31 Mart'a kadar verilmesi gereken Ba-Bs formlarının verilme süresinin de 30 Nisan gün sonuna kadar uzatıldığını belirten Albayrak, şunları kaydetti:
"Ayrıca belediyelerin aylık vergi payı ödemelerinde borçlarına karşılık yapılan 3 milyar liralık 3 aylık (Nisan-Mayıs-Haziran) kesinti yapılmayacaktır. Böylece tüm belediyelere, koronavirüs ile mücadele kapsamında önemli bir kaynak sağlanmış olacak."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.