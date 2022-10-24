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Ekonomi

Kayseri'de 8 milyon yolcu kapasiteli havalimanı inşaatında çalışmalar sürüyor

Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası inşaatında çalışmalar devam ediyor.

Ergün Haktanıyan   | 24.10.2022
Kayseri'de 8 milyon yolcu kapasiteli havalimanı inşaatında çalışmalar sürüyor

Kayseri

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 1 milyar 200 milyon liraya mal olacak, 8 milyon yolcuya hizmet vermesi hedeflenen Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası'ndaki inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.

Yapım çalışmaları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından sürdürülen Havalimanı Yeni Terminal Binası'nın inşaatının hızlı şekilde bitirilmesi için gereken iş programı sorunsuz şekilde devam ediyor.

Dış cephe ve çatı kaplamasının bitirilmesine ağırlık verilen projede, asfalt, bordür, uçak park sahası, beton imalatları, altyapı çalışmaları ile ince inşaat işleri sürüyor.

Havalimanı ve terminal binası, dış hat ile iç hatlarda 5 bagaj konveyörü, güç merkezi binası, apron alanı taksi yolu ile 90 bin metrekare, nizamiye binası ve yeni ARFF binası gibi alanlar 51 bin metrekareden oluşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, projeyi Kayseri'ye kazandıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

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