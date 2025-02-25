Kayacan Ventures'tan "Yatırım Garantili Yapay Zeka Hızlandırma Programı" ile girişimcilere destek
Kayacan Holding çatısı altında bulunan ve Türkiye'nin teknoloji ve girişimcilik ekosistemine katkıda bulunmayı hedefleyen Kayacan Ventures, "Yatırım Garantili Yapay Zeka Hızlandırma Programı"nı tanıttı.
İstanbul
İstanbul'da gerçekleştirilen basın toplantısında tanıtılan program kapsamında, satış odaklı eğitimler ve mentörlük desteği verilecek. Ayrıca, program boyunca desteklenecek 100 girişime, toplamda 3 milyon dolar yatırım yapılacak.
Etkinlikte konuşan Kayacan Ventures Yönetim Kurulu Başkanı Ulaş Kayacan, Kayacan Holding bünyesinde 8 şirketleri ve 21 girişimlerinin mevcut olduğunu söyledi.
Tamamı teknolojiye odaklanan şirketlerini Kayacan Holding çatısı altında bir araya getirdiklerini aktaran Kayacan, böylece bu şirketlerin hem verimliliklerini artırmak hem de daha etkili yönetmek adına bir holding yapısı oluşturduklarını dile getirdi.
Kayacan Ventures'ı ise holdinglerinin yatırım kolu olarak kurduklarını ve şimdiye kadar bu şirketle 21 startupa yatırım yaptıkları bilgisini paylaşan Kayacan, "Çoğunlukla yapay zeka, yüksek teknoloji, derin teknoloji içeren niş alanlara ve yıkıcı teknolojilere odaklanıyoruz. Hedefimiz, 2030'a kadar toplamda yüz adet yatırım gerçekleştirmek." dedi.
Dünyadaki yapay zeka dalgasını görüp buna seyirci kalınmaması gerektiğine inandıklarını vurgulayan Kayacan, "Bu büyük dalgaya karşı sadece kullanıcı değil, üretici ve yönlendirici olmamız gerektiğini düşünüyoruz. Hem kendi şirketlerimizin hem de ülkemizin geleceği için yapay zekanın kritik bir rol oynayacağına inanıyoruz. İşte bu yüzden yapay zeka hızlandırma programını hayata geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.
Hedeflerinin, hızlandırma programları aracılığıyla 100 yapay zeka girişimine yatırım yapmak olduğuna işaret eden Kayacan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Yatırım garantili bir hızlandırma programı sunuyoruz. Sadece eğitim, mentörlük, finans, hukuk, globalleşme gibi alanlarda destek vermekle kalmıyor, aynı zamanda girişimcilerin en büyük ihtiyacı olan finansal desteği de sağlıyoruz. Buradaki amacımız, yapay zeka ekosistemini büyütmek. Dünyada her gün ülkelerin yapay zekaya yönelik yatırımlarına dair yeni haberler duyuyoruz. Bu nedenle, ülke olarak ve şirketler nezdinde yapay zekayı ana gündemimize almamız gerektiğine inanıyoruz. Gelecekte hepimizin 'Keşke zamanında bu işe girseydik' diyeceğini düşünerek, hem ülkemize katkı sağlamak hem de şirketlerimizin geleceğini inşa etmek adına bu yatırımı ve hızlandırma programını başlattık."
"En yüksek teknolojiyle iç içe olmak, öncüsü olmak ve gelişmeleri yakından takip etmek"
Program kapsamında seçilen girişimcileri Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentine götürerek 3-4 günlük motivasyon buluşması gerçekleştireceklerini de bildiren Kayacan, böylece, girişimcilerin birbirleriyle kaynaşmaları ve işbirliği yapmalarının teşvik edileceğini ve program öncesinde motivasyonlarının artacağını belirtti.
Hedeflerinin, girişimcileri 3-5 yılda ulaşabilecekleri noktaya 1-2 yıl içinde getirebilmek olduğuna dikkati çeken Kayacan, yapay zeka ve yüksek teknolojiye yatırım yapmalarının altında, "En yüksek teknolojiyle iç içe olmak, öncüsü olmak", "finansal olarak yüksek getiri elde etmek" ve "sıra dışı, aykırı beyinlere yatırım yapmak ve bir nebze de olsa beyin göçünü azaltmak" motivasyonlarının olduğunu vurguladı.
Kayacan, bu doğrultuda, yalnızca Türkiye'deki girişimcileri değil, yurt dışına göç etmiş Türk mühendisleri de desteklediklerini ifade ederek, şu anda 4 yatırımlarını yurt dışında yaşayan Türk girişimcilere yönlendirdiklerini kaydetti.
Yapay zekanın yalnızca günlük hayatı kolaylaştıran bir teknoloji olmadığını, geleceğin öncü teknolojilerinden biri olacağını ve 2030'larda yapay zeka ile kuantum teknolojisinin birleşmesiyle bambaşka bir çağa adım atılacağı değerlendirmesinde bulunan Kayacan, bugün gerçekleştirdikleri yatırımların da bu yeni çağa hazırlık niteliğinde olduğunu aktardı.
Kayacan, yapay zeka hızlandırma programları kapsamında girişimcilere ihtiyaç duydukları her alanda destek verdiklerini anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ticaret odaları, kamu kurumları ve özel sektörle sürekli görüşerek startuplarımız için işbirliği ortamları oluşturuyoruz. Bu hızlandırma programımız, özellikle hızla sahaya inebilecek startupları iş insanlarıyla eşleştirmeyi hedefliyor. Program bugün itibarıyla başladı ve 1 Nisan'a kadar başvuruların gelmesini bekliyoruz. Beklentimiz, 1000'in üzerinde başvuru almak ve bunların arasından titiz bir değerlendirme süreciyle 15-20 startupı seçmek. Değerlendirme sürecimiz üç aşamadan oluşuyor. Ancak startupların doğası gereği süreci fazla kurumsallığa boğmadan, esneklikle ilerlemeye gayret gösteriyoruz. Çünkü geleneksel kurumsal yaklaşımların startup ekosistemine zarar verebileceğini düşünüyoruz."
"Amacımız devrim niteliğinde çözümler sunan teknolojilere destek olmak"
Bugüne kadar yatırım yaptıkları startuplar arasında en büyük gurur kaynaklarından birinin sağlık teknolojileri alanındaki yatırımları olduğuna dikkati çeken Kayacan, "İlk yatırımımız, yapay zeka destekli bir sağlık girişimiydi ve bununla büyük bir mutluluk yaşadık. Çünkü hem maddi hem manevi anlamda tatmin sağlayan bir yatırımdı. Türk mühendislerimizin geliştirdiği bu teknoloji, dünyada bir ilk niteliğindeydi ve Dünya Epilepsi Derneği'nden büyük ilgi gördü. Dünyada benzeri olmayan bu projeyi Türk mühendislerimiz yaptı. Biz ülke olarak bu özgüvene sahip olmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.
Şu an itibarıyla 100 yol gösterici mentörlerinin bulunduğu bilgisini paylaşan Kayacan, bu isimlerin, girişimcilerle eşleştirilerek tecrübelerini ve bilgilerini paylaşacaklarını, amaçlarının girişimcilerin bu deneyimlerden faydalanmasını sağlamak ve onlara güçlü bir yönlendirme sunmak olduğunun altını çizdi.
Kayacan, "Yatırımlarımızın tamamı, içerisinde yüksek teknoloji barındıran, niş alanlarda bir inovasyon getiren ve bir problemi çözen, Blockchain ve yapay zeka dikeyinde girişimlere odaklanıyor. Geleneksel girişimlere yatırım yapmıyoruz. Amacımız, daha yıkıcı oyun değiştirici teknolojileri yakalamak." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.