Dolar
18.63
Euro
19.05
Altın
1,740.26
ETH/USDT
1,118.80
BTC/USDT
16,089.00
BIST 100
4,510.43
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Katar ve Çin arasında 27 yıllık LNG anlaşması imzalandı

Uzmanlar, anlaşmanın LNG sektöründeki "en uzun süreli anlaşmalardan biri" olduğunu belirtiyor.

Çağrı Koşak   | 21.11.2022
Katar ve Çin arasında 27 yıllık LNG anlaşması imzalandı

İstanbul

Katar ve Çin firmaları arasında 27 yıllık sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) anlaşması imzalandığı açıklandı.

Katar haber ajansı QNA'ya göre, Katar'ın sahip olduğu Qatar Energy ile Çin Petrokimya Şirketi (SINOPEC) arasında uzun vadeli alım-satım anlaşması yapıldı.

Anlaşmaya göre Qatar Energy'nin SINOPEC'e 27 yıl boyunca yıllık 4 milyon ton LNG sağlayacağı duyuruldu.

Uzmanlar, anlaşmanın LNG sektörünün "en uzun süreli anlaşmalarından biri" olduğunu belirtiyor.

Dünyanın en çok LNG ihraç eden ülkeleri arasında yer alan Katar, Çin'e 2009'dan bu yana LNG sağlıyor.




Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'u kabul etti
Milli Savunma Bakanlığı: TSK, saldırılara misliyle karşılık veriyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Azerbaycan Partisinin 30. kuruluş yılını kutladı
Amasya'daki trafik kazasında yaralananlardan üçü taburcu edildi
Beyoğlu'ndaki terör saldırısında annesiyle hayatını kaybeden Yağmur'un sırası boş kaldı

Benzer haberler

Katar ve Çin arasında 27 yıllık LNG anlaşması imzalandı

Katar ve Çin arasında 27 yıllık LNG anlaşması imzalandı

Kapalıçarşı'dan Katar'a koleksiyonculara özel dünya kupası

Küresel piyasalar, yeni haftaya azalan risk iştahı ile başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası açılış törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası açılış törenine katıldı
2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış töreni yapıldı

2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış töreni yapıldı
2022 FIFA Dünya Kupası heyecanı Katar ile Ekvador arasındaki açılış maçıyla başladı

2022 FIFA Dünya Kupası heyecanı Katar ile Ekvador arasındaki açılış maçıyla başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet