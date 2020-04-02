KARDEMİR Türkiye'nin inşasına 83 yıldır 'omuz' veriyor
Ulusal sanayileşme hamlesi kapsamında 83 yıl önce temelleri atılan Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), geçen sürede Türkiye'nin kalkınmasına büyük katkı sağladı.
Karabük
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 1920'li yıllarda başlattığı ulusal sanayileşme hamlesi kapsamında 3 Nisan 1937'de, o dönem 13 haneli bir köy olan Karabük'te kurulan demir çelik fabrikasında 1939'da demir üretildi.
Fabrika sayesinde bugün yaklaşık 300 bin nüfusuyla ülkenin 78 plakalı ili haline gelen Karabük'te binlerce kişiye aş ve iş olan KARDEMİR, tersane, liman, baraj, petrokimya tesisi, köprü, spor salonu ve endüstriyel tesislerin proje, imalat ve montajını gerçekleştirdi, ERDEMİR ve İSDEMİR gibi entegre demir çelik fabrikalarının da kurulmasında rol aldı.
"Fabrikalar Kuran Fabrika" unvanıyla anılan ve Türkiye'nin endüstriyel atılımlarına yıllarca önemli katkılar sağlayan KARDEMİR, ülkenin en büyük 23. şirketi olarak bu desteğini bugün de devam ettiriyor.
Yılda yaklaşık 2,5 milyon ton üretimi ve çelik ihracatıyla adından söz ettiren KARDEMİR, demir yolu alanında yaptığı yatırımlarla ray ve tren tekeri üretiminde Türkiye'nin bölgesinde tek işletmesi olarak, dünyada söz sahibi haline gelmesini sağladı.
Ağır profil, kalın kangal üretiminde Türkiye'nin tek milli markası olan KARDEMİR, son yıllarda milyonlarca dolar yatırım yaparak ülkesine savunma sanayisi ve otomotiv alanında da destek vermeye başladı.
"Dünyada tren tekeri üretebilen 16 fabrikadan biri oldu"
KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yolbulan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fabrikanın ülkeye katma değer katan öncü kuruluşlardan olduğunu söyledi.
KARDEMİR'in ağır sanayide bir öncü ve okul olduğuna değinen Yolbulan, "KARDEMİR, kurulduğu yıldan bugüne ülkenin kalkınmasına hep omuz vermiş, bugünlere gelmesinde en önemli kilometre taşları arasında yerini almıştır. Ülke kalkınırken hep KARDEMİR'i yanında bulmuş, onun omuz vermesiyle güzel işler başarmıştır." diye konuştu.
Özelleşmesinin ardından bir dönem zor günler geçiren KARDEMİR'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ekibinin yoğun destekleri sayesinde yeniden ayağa kalktığını anlatan Yolbulan, "Fabrikaya 2 milyar dolar yatırım yapıldı ve bütün teknolojisi yenilendi. Bu sayede ülkesine daha çok hizmet etme şansını yakaladı. Özelikle demir yolları konusunda kendisini çok iyi geliştiren ve ray üretiminde söz sahibi olan KARDEMİR, dünyada tren tekeri üretebilen 16 fabrikadan biri oldu." ifadelerini kullandı.
''Hedef 3,5 milyon tonluk üretim''
Türkiye'nin 2023 hedefleri doğrultusunda yine önemli bir misyon üstlenerek savunma sanayisi ve otomotiv sektörlerinde de milli ve yerli üretimlerle katkı vermeye başladıklarını kaydeden Yolbulan, şöyle devam etti:
"Yatırımlar bizi katma değeri yüksek ürün üretebilir hale getirdi. 2,5 milyon ton üretim seviyesine ulaştık. Hedefimiz kısa süre içinde 3,5 milyon tona ulaşmak. Türkiye'de hiç olmayan ağır profilleri ürettik. Makine imalat sanayisine ham madde tedariki için filmaşin (kangal demir) fabrikasını kurduk. Tekerlek fabrikasını kurduk. Silah sanayisine, otomotiv sanayisine, makine imalat sanayisine ürün tedariki sağlar duruma geldik. Ülkenin dört bir köşesindeki dev tesis ve fabrikaların kurulmasında katkı veren fabrikamız, son olarak yine ülkenin prestij projelerinden birisi olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde de rol üstlendi."
''Her şart altında üretime devam''
Yolbulan, bu nedenle 3 Nisan tarihinin sadece KARDEMİR'in temelinin atılışı ve Karabük'ün kuruluşunun yıl dönümü olmadığını, komple bir ülkenin kalkınmaya attığı dev bir adımın tarihi olduğunu kaydetti.
Koronavirüs salgını nedeniyle ülkenin çok zor dönemden geçtiği bu günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasını başlattığını ve "En önemli hassasiyetimiz, üretimin kesintisiz sürmesini temin etmektir. Türkiye, her hal ve şart altında üretime devam etmek, çarklarının dönmesini sağlamak zorunda olan bir ülkedir." dediğini hatırlatan Yolbulan, her hal ve şart altında KARDEMİR olarak üretime devam edeceklerini, ülkeye katkı sağlamayı sürdüreceklerini sözlerine ekledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.