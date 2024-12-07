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Ekonomi

Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası 2024 Yılı Guvernörler Kurulu Toplantısı yapıldı

Türkiye'nin kurucu üyesi olduğu Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası'nın 25'inci kuruluş yıl dönümüne denk gelen 2024 Yılı Guvernörler Kurulu Toplantısı, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik başkanlığında gerçekleştirildi.​​​​​​​

Yunus Türk  | 07.12.2024 - Güncelleme : 07.12.2024
Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası 2024 Yılı Guvernörler Kurulu Toplantısı yapıldı Fotoğraf: Yunus Türk/AA

İstanbul

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün (KEİ) finansal kuruluşu olan KTKB, 1999 yılında faaliyetlerine başladı. 2024'teki toplantılar, KTKB’nin 25'inci yıl kutlamalarına denk geliyor. Dolayısıyla toplantılar, KEİ Bölgesi ülkelerin çok taraflı ekonomi politikalarında gelecek dönem yol haritasının belirlenmesi adına önem teşkil ediyor.

Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantısı'na, KTKB’ye üye 11 ülkeden (Türkiye, Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Moldovya, Romanya, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Yunanistan) bakan, bakan yardımcısı ve merkez bankası başkanı seviyelerindeki guvernörler başkanlığındaki ülke heyetleri ve uluslararası finansal kuruluşların temsilcileri katılım sağladı.

Bankanın kuruluşunda öncü rol oynayan Türkiye, Rusya ve Yunanistan ile birlikte en büyük 3 sermayedar arasında bulunuyor ve Banka portföyündeki en yüksek payla ilk sırada yer alıyor.

Türkiye, kuruluşundan günümüze kadar Bankadan kümülatif olarak 1,6 milyar avro finansman sağlarken, aktif portföyü 611 milyon avro seviyesinde bulunuyor. Portföyünde yap-işlet-devret projeleri, KOBİ'lerin finansmana erişimi, yenilenebilir enerji başta olmak üzere kalkınma etkisi yüksek sektörler yer alıyor.

Guvernörler Kurulu Toplantısı'nda Bankanın bölgesel gücünün ve etkisinin artırılmasına yönelik olarak gelecek dönem faaliyetleri, operasyonları ve etkin işleyişine ilişkin hususlarda kararlar alındı.

Toplantıda kabul edilen orta vadeli strateji ile Bankanın finansal profilini koruyarak güçlü bir şekilde büyümesi öngörülürken, bunun bölge ülkelerinin kalkınmalarına katkıda bulunması bekleniyor.

Bu arada, Guvernörler Kurulu Toplantısı öncesi gerçekleştirilen imza töreninde ise KTKB ile Standard Chartered, Doğan Investment Bank, Hayat Kimya ve Türk Eximbank arasında toplamda 145 milyon avro tutarında kredi anlaşmaları imzalandı. KTKB Başkanı Dr. Serhat Köksal ve şirket temsilcileri arasındaki imza töreni Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik'in himayelerinde gerçekleşti.

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