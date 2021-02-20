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Ekonomi

Kar ve fırtına Düzce'de hamsi fiyatını artırdı

Batı Karadeniz'in önemli balıkçı limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, balıkçıların olumsuz hava şartları nedeniyle denize açılamaması hamsi fiyatlarına yansıdı.

Cem Ali Kuş   | 20.02.2021
Kar ve fırtına Düzce'de hamsi fiyatını artırdı

Düzce

Batı Karadeniz'in önemli balıkçı limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, balıkçı esnafı Şahin Sazak, AA muhabirine, olumsuz hava şartları nedeniyle ava çıkamadıklarını, bunun da hamsi fiyatlarını artırdığını söyledi.

Havaların düzelmesiyle fiyatlarının normale döneceğini dile getiren Sazak, "Geçen hafta hamsinin kilogramı 20 lira civarında seyrediyordu. Bugün ise tezgahta 35 lira olmasının sebebi havanın olumsuz gitmesiydi. Malum fırtına ve kar vardı. Gırgır sahipleri ve tekne sahipleri denize çıkamadı." diye konuştu.

Sazak, Batı Karadeniz'in farklı noktalarından ve İğneada'dan bölgeye taze hamsi geldiğini kaydetti.

Tezgahlarda, mezgitin kilogramı 30, istavritin 35, barbunun 45 liradan satılıyor.


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