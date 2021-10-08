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Ekonomi

Kanadalı SaleFish Türkiye'yi seçti

Kanadalı Merkezli uluslararası online gayrimenkul satış platformu SaleFish, Türkiye, Orta Doğu ve Körfez ülkeleri temsilciğini GMK Group ve Plus Group ortaklığına verdi.

Abdulkadir Günyol   | 08.10.2021
Kanadalı SaleFish Türkiye'yi seçti

İstanbul

Şirketten yapılan açıklamaya göre, gayrimenkul sektöründe 100 milyar doların üzerinde değere sahip gayrimenkulün el değiştirmesine aracılık eden dünya emlak piyasasının önde gelen kuruluşlarından SaleFish, düzenlediği tanıtım toplantısı ile Türkiye, Orta Doğu ve Körfez ülkeleri temsilciğini GMK Group ve Plus Group ortaklığına verdiğini açıkladı.

İstanbul’da gerçekleştirilen ortaklığın tanıtım toplantısına Kanada İstanbul Başkosolosu Brahim Achtoutal, GMK Grup Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kalsın, SaleFish'in Kurucu Ortağı Rob Nicolucci ve Uluslararası İş Geliştirmeden Sorumlu Ortağı Mark Kuess ile sektörden çok sayıda iş insanı katıldı.

"Hedefimiz 20 milyar dolarlık pazar"

GMK Group Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kalsın, toplantında yaptığı konuşmada, "Gerek ülkemizde gerekse Körfez ülkelerinde olsun gayrimenkule olan talep çok fazla. Ülkemizadına çok önemli bir partnerle yola çıkarak gayrimenkul müteahhitleri ve inşaatçıların iş yapma şeklinde bir devrim gerçekleştireceğiz. SaleFish sadece mesai saatlerinde değil, 7/24 gayrimenkul satış imkanı sunuyor. İstanbul'un akabinde Doha ve Dubai’de temsilcilikler açarak 20 milyar dolarlık pazarda söz sahibi olacağız." diye konuştu.

SaleFish'in Uluslararası İş Geliştirmeden Sorumlu Ortağı Mark Kuess de Türkiye'nin, dünyada en yüksek sayıda gayrimenkulün el değiştirmesiyle lider olarak öne çıktığını, Türk kültürünün de kiralamaya nispeten konut satın almayı daha önemli gördüğünü ve bu sebeplerle Türkiye'yi seçtiklerini söyledi.

SaleFish'in Kurucu Ortağı Rob Nicolucci ise 15 yıllık yazılım deneyimleri ve gayrimenkul sektöründe 35 yıllık mimari hizmetleri ile bugüne kadar 100 milyar doların üzerinde değere sahip gayrimenkulün el değiştirmesine aracılık ettiklerini belirterek, "Türkiye’de ortak bir başarı hikayesi yazmak için buradayız." dedi.

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