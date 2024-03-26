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Ekonomi

Kakaonun ton fiyatı arz endişeleriyle 10 bin doları aştı

Kakaonun ton fiyatı, küresel arzdaki azalışın etkisiyle 10 bin doların üzerine çıktı.

Bahattin Gönültaş  | 26.03.2024 - Güncelleme : 26.03.2024
Kakaonun ton fiyatı arz endişeleriyle 10 bin doları aştı

Berlin

New York Ticaret Borsasında işlem gören mayıs vadeli kakaonun ton başına fiyatı, bugün yaklaşık yüzde 4,6 yükselişle 10 bin 75 doları görerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Fildişi Sahili ve Gana'daki büyük kakao fabrikalarının tohum maliyetlerini karşılayamadıkları için üretimi kısma veya durdurma kararı alması nedeniyle kakao fiyatları rekor kırmayı sürdürdü.

En önemli kakao üreticisi ülke olan Fildişi Sahili'nde hasadın önemli ölçüde azalması bekleniyor. Ülke, dünya kakao arzının yaklaşık yüzde 45'ini sağlıyor.

Nijerya ve Gana gibi diğer kakao üreticisi ülkelerde de verim beklentilerin oldukça gerisinde.

Kakao çekirdeklerinin gelişimini etkileyen sıcaklık ve kuraklık nedeniyle nisan ayında başlayacak ara hasadın da geçen yıla göre düşük seviyede olacağı tahmin ediliyor.

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