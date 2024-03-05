Dolar
31.59
Euro
34.35
Altın
2,130.69
ETH/USDT
3,426.90
BTC/USDT
62,722.00
BIST 100
8,860.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi, İsrail-Filistin çatışması

Kahve zinciri Starbucks boykotlar nedeniyle Orta Doğu’daki mağazalarında işten çıkarmalara gidiyor

Starbucks'ın Orta Doğu'daki işletme haklarına sahip Kuveyt merkezli Alshaya Group, İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırıları nedeniyle boykotların hedefi haline gelen kahve zincirinin bölgedeki mağazalarında işten çıkarmaya gitme kararı aldı.

Dilara Zengin Okay  | 05.03.2024 - Güncelleme : 05.03.2024
Kahve zinciri Starbucks boykotlar nedeniyle Orta Doğu’daki mağazalarında işten çıkarmalara gidiyor Fotoğraf: Sefa Karacan/AA

Washington

Alshaya Group tarafından yapılan açıklamada, "Son 6 ayda sürekli olarak zorlaşan ticaret koşullarının bir sonucu olarak, Starbucks Orta Doğu ve Kuzey Afrika mağazalarımızdaki çalışan sayısını azaltmak için üzücü ve çok zor bir karar aldık." ifadeleri kullanıldı.

Grubun 25 yılı aşkın süredir bölgede Starbucks'ın lisanslı ortağı olduğu belirtilen açıklamada, işten çıkarılan çalışanlar ve ailelerine ihtiyaç duydukları desteğin verileceği belirtildi.

Seattle merkezli kahve zinciri Starbucks'ın 11 Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkesinde 1900'den fazla mağazası bulunuyor ve 19 bini aşkın kişi istihdam ediliyor.

Protesto ve boykotlar, şirketlerin bilançolarına yansımıştı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılara destek niteliğinde açıklamalar yapan ve yardımlar gönderen uluslararası firmalar, dünya çapında boykot edilmeye ve protestolara uğramaya başlamıştı.

ABD'li kahve zinciri Starbucks da McDonald's, Pizza Hut, KFC, Domino's, Unilever ve Nestle gibi şirketlerle protesto ve boykot kampanyalarıyla karşı karşıya kalan Batılı markalar arasında yer almıştı.

Starbucks'ın işçi sendikasının X sosyal medya platformunda, "Filistin ile Dayanışma!" paylaşımında bulunmasının ardından sendikayı dava etme kararı tartışmalara neden olmuştu.

Orta Doğu'daki çatışmalar boykotların hedefindeki şirketlerin bilançolarına yansımaya başlarken, Starbucks'ın geliri geçen yılın son 3 ayında artmasına rağmen piyasa beklentilerinin altında kalmıştı.

Starbucks yöneticileri, şirketin bilançosunun açıklanmasının ardından düzenledikleri toplantıda, Gazze'deki savaşın bölgedeki mağazalarında müşteri trafiği ve satışlar üzerinde önemli etkisinin olduğunu belirtmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan: Gazze konusunda derhal harekete geçmemiz yönünde büyük bir beklenti var
İliç'te maden ocağındaki toprak kaymasının çevresel etkileri araştırılmaya devam ediliyor
Zonguldak'ta tekstil atölyesinin deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor
Şehit polis memuru Orhan Mutlu son yolculuğuna uğurlandı
İstanbul'da 1 kişinin öldüğü trafik kazasının 17 yaşındaki şüphelisinin yurt dışına çıktığı belirlendi

Benzer haberler

Kahve zinciri Starbucks boykotlar nedeniyle Orta Doğu’daki mağazalarında işten çıkarmalara gidiyor

Kahve zinciri Starbucks boykotlar nedeniyle Orta Doğu’daki mağazalarında işten çıkarmalara gidiyor

ABD'li video oyun şirketi Electronic Arts, çalışanlarının yüzde 5'ini işten çıkaracak

Sony, video oyunu biriminde 900 çalışanını işten çıkaracak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet