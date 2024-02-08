Unilever'in Endonezya'daki satışları boykotlar nedeniyle düştü
Birleşik Krallık merkezli tüketim malları şirketi Unilever'in Endonezya'daki satışları, "Orta Doğu'daki jeopolitik duruma tepki olarak" çok uluslu şirketlerin markalarının boykot edilmesi nedeniyle dördüncü çeyrekte düştü.
New York
Domestos, Dove, Knorr, Magnum, Oto, Rexona gibi markaların sahibi Unilever, geçen yılın son çeyreği ile 2023 yılı geneline dair bilançosunu yayımladı.
- İsrail mallarına boykotta Z kuşağı öne çıkıyor
- İsrail'e destek veren şirketlerin satışlarında düşüş yaşanıyor
- McDonald's'ın geliri Orta Doğu'daki çatışmaların satışları etkilemesiyle beklentilerin altında kaldı
Şirketin açıklamasında, Unilever'in satışlarındaki büyümenin geçen yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 4,7, 2023 genelinde de yüzde 7 olarak hesaplandığı aktarıldı.
Açıklamada, Güneydoğu Asya'daki satış büyümesinin, dördüncü çeyrekte Endonezya'da yaşanan satış düşüşünden etkilendiği bildirildi.
"Tüketicilerin Orta Doğu'daki jeopolitik duruma tepki olarak çok uluslu şirketlerin markalarından kaçındığı" belirtilen açıklamada, Endonezya'da satışların dördüncü çeyrekte çift haneli düşüş gösterdiği kaydedildi.
Protesto ve boykotlar şirketlerin bilançolarına yansıyor
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılara destek niteliğinde açıklamalar yapan ve yardımlar gönderen uluslararası firmalar, dünya çapında boykot edilmeye ve protestolara uğramaya başlamıştı.
ABD'li restoran zincirlerinden McDonald's, Pizza Hut, KFC ve Domino's ile kahve zinciri Starbucks, protesto ve boykot kampanyalarıyla karşı karşıya kalan Batılı markalar arasında yer almıştı.
Orta Doğu'daki çatışmalar, bu şirketlerin bilançolarına yansımaya başlarken, Starbucks ve McDonald's'ın da finansal sonuçları piyasa beklentilerini karşılayamamıştı.
ABD'li hızlı servis restoran zinciri McDonald's'ın geliri, geçen yılın son çeyreğinde Orta Doğu'daki çatışmaların şirketin satışlarını etkilemesiyle beklentilerin altında kalmıştı. McDonald's'tan yapılan açıklamada, Orta Doğu'daki satışların bölgedeki savaştan etkilendiği belirtilmişti.
Starbucks da geçen hafta açıkladığı bilançosunda, kısmen Orta Doğu'daki satışların olumsuz etkilenmesi nedeniyle yıllık satış tahminini düşürmüştü.
Starbucks'ın CEO'su Laxman Narasimhan, şirketin bilançosunun açıklanmasının ardından düzenlediği yatırımcı telekonferansında, şirketin, boykotlar ve Çin'deki rakiplerin artan indirimleri de dahil olmak üzere "karşı rüzgarlarla" karşı karşıya olduğunu belirtmişti. Narasimhan, Orta Doğu'daki çatışma nedeniyle şirketin bölgedeki mağazalarındaki trafik ve satışlarında önemli bir etki gördüklerini aktarmıştı.
ABD'li pizza zinciri Domino's da İsrailli askerlere ücretsiz yemek dağıttığına ilişkin görüntülerin, sosyal medyada yayılmasının ardından boykot edilen şirketler arasına girmişti.
Malezya'daki tüketicilerin tepkisi şirketin satışlarındaki düşüşte etkili olurken, Domino's Pizza Enterprises Genel Müdürü Donald Jeffrey Meij, 6 Şubat'ta düzenlenen analist telekonferansında, "Asya'daki Amerikan markalarının ve daha çok Malezya'da, şu anda Orta Doğu'da yaşananlardan etkilendiği herkesçe biliniyor." ifadesini kullanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.