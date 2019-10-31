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Dünya

İsrail eski Filistinli kadın milletvekilini gözaltına aldı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin önde gelen liderlerinden eski Filistin Yasama Konseyi Milletvekili Halide Cerrar'ı gözaltına aldı.

Qays Abu Samra,Safiye Karabacak   | 31.10.2019
İsrail eski Filistinli kadın milletvekilini gözaltına aldı

Ramallah

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, sabah saatlerinde Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin (FHKC) önde gelen liderlerinden eski Filistin Yasama Konseyi Milletvekili Halide Cerrar'ın El-Bire kentinde bulunan evine baskın düzenledi. Evde arama yapan İsrail askerleri, Cerrar'ı gözaltına aldı. 

İsrail makamlarından Cerrar'ın gözaltına alınmasına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İsrail askerleri tarafından 2 Temmuz 2017'de evinde gözaltına alınan Cerrar, "idari tutukluluk" bahanesiyle 20 ay hapiste tutulduktan sonra 28 Şubat'ta serbest bırakılmıştı.

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