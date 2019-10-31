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Dünya

İsrail polisinden Doğu Kudüs'teki gösteriye müdahale

İsrail polisi, açlık grevindeki Filistinli tutuklulara destek amacıyla işgal altındaki Doğu Kudüs'te bir araya gelen gruba müdahale ederek, üç Filistinliyi gözaltına aldı.

Sümeyye Özer   | 31.10.2019
İsrail polisinden Doğu Kudüs'teki gösteriye müdahale

Kudüs

Filistinli bir grup aktivist, İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan tutuklulara destek vermek amacıyla Doğu Kudüs'teki Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı önünde toplandı.

Gösteriye sert bir şekilde müdahale eden polisler, Filistinli insan hakları derneği Damir'in avukatı Ferah Beyadise'nin de aralarında bulunduğu üç kişiyi gözaltına aldı.

İsrail hapishanelerindeki 5 Filistinli tutuklu, "idari tutukluluk" uygulamasına son verilmesi ve cezaevi koşullarının iyileştirilmesi talebiyle açlık grevi başlatmıştı. Tutuklulardan Ahmed Gannam 109, İsmail Ali 100, Tarık Kadan 92, Ahmed Zehran 39, 24 yaşındaki Hibe el-Lubdi ise 38 gündür açlık grevi yapıyor.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak bir ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 230'u çocuk olmak üzere, 5 binden fazla Filistinli bulunuyor.

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