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Dünya

Fas'tan 'İsrail ile ticari ilişkimiz yok' açıklaması

Fas'ta Hükümet Sözcüsü Abyabe, "Fas'ın İsrail ile ticari ilişkileri bulunmuyor. Resmi tutum bu yöndedir." açıklamasında bulundu.

Hacer Başer   | 31.10.2019
Fas'tan 'İsrail ile ticari ilişkimiz yok' açıklaması

Rabat

Fas, İsrail ile ticari ilişkileri bulunduğu iddialarını yalanladı.

Hükümet Sözcüsü Hasan Abyabe, başkent Rabat'ta düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, gelen bir soru üzerine, "Fas'ın İsrail ile ticari ilişkileri bulunmuyor. Resmi tutum bu yöndedir." ifadelerini kullandı.

Abyabe, İsrail ile hiçbir düzeyde ilişkilerinin bulunmadığını vurguladı.

İsrailli bir şirketin Fas'ta düzenlenen uluslararası bir fuara katılması, "Rabat ile Tel Aviv arasında ticari ilişki" şeklinde yorumlanmıştı.

Normalleşmeye Karşı Fas Gözlemevi Başkanı Ahmed Vihman cumartesi günü İsrailli bir şirketin ülkede düzenlenen uluslararası bir fuara katılmasını protesto etmesinin ardından gözaltına alınırken, Gözlemevinin Genel Sekreteri Aziz Henavi de söz konusu fuarın Ziraat Bakanlığı tarafından düzenlendiğine işaret etmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu son zamanlarda Arap ülkeleriyle ilişkilerin normalleşmesi konusunda büyük bir ilerleme kaydedildiğini söylemiş ancak bu ülkelerin isimlerini belirtmemişti.

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