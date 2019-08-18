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Dünya

Ürdün'den uluslararası topluma İsrail'e baskı yapma çağrısı

Ürdün yönetimi uluslararası toplumdan, Kudüs'te gerginliği tırmandırıcı politikalarına son vermesi için İsrail'e baskı yapılmasını istedi.

Laith Joneidi,Gülşen Topçu   | 18.08.2019
Ürdün'den uluslararası topluma İsrail'e baskı yapma çağrısı

Ürdün

Ürdün yönetimi, İsrail'in Kudüs'te gerginliği tırmandırıcı politikalarının olumsuz yansımaları olacağı uyarısında bulundu ve uluslararası toplumdan, bunlara son verilmesi için İsrail'e baskı yapmasını istedi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, AB ülkeleri büyükelçileri ile başkent Amman'da bir araya geldi. Safedi, büyükelçilerle görüşmesinde, uluslararası camiayı, İsrail'in işgal altındaki Kudüs'teki ihlallerini durdurması için acil ve etkili adımlar atmaya çağırdı.

Söz konusu ihlal ve gerginliği tırmandırıcı politikaların bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiğini belirten Safedi, İsrail'in, Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsü ile Müslümanlar ve Hristiyanlara ait kutsal mekanlara saygı göstermesi gerektiğini kaydetti.

Safedi, İsrail'in kutsal mekanlara yönelik uygulamalarının Müslüman ve Hristiyanları provoke ettiğini ifade etti.

Beytüllahim'de önceki gün bir Filistinlinin İsrail askerlerince vurularak öldürülmesinin ardından Doğu Kudüs'teki Ebu Dis ve El-Ayzeriye beldelerinde düzenlenen gösterilere İsrail askerlerinin müdahale etmesi sonucu 15 Filistinli yaralanmıştı.

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