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Dünya

Çad'da kısmı olağanüstü hal ilan edildi

Çad'da Cumhurbaşkanı İdris Debi, etnik çatışmaların yaşandığı iki bölgede olağanüstü hal ilan etti.

Gökhan Kavak   | 18.08.2019
Çad'da kısmı olağanüstü hal ilan edildi

Abuja

Çad'da yaşanan etnik çatışmalarda birçok insanın hayatını kaybetmesinin ardından ülkenin Sila ve Ouaddai bölgelerinde olağanüstü hal ilan edildi.

Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi, Sila bölgesine gerçekleştirdiği ziyarette, gazetecilere yaptığı açıklamada, etnik çatışmalar sonrası ülkenin doğusunda Sila ve Ouaddai bölgesinde olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.

Debi, "Bölgede güvenliği sağlaması için askeri birlikleri gönderiyoruz. Bölge halkının ellerindeki silahları toplayarak sivilleri silahsızlandırmalıyız." ifadelerini kullandı.

Ouaddai'de 9 Ağustos'ta yaşanan etnik çatışmalarda 9 kişi ölmüştü, Sila'da da yine etnik köken nedeniyle gerginlikler yaşanmıştı.


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