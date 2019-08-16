Euro
6.18
Dolar
5.57
BIST 100
95,734.17
Altın
1,513.46
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail askerleri Batı Şeria'daki gösteriye müdahale etti

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Ayrım Duvarı ve Yahudi yerleşim birimi karşıtı gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahale etti, onlarca kişi atılan gazdan etkilendi.

Qays Abu Samra,Sümeyye Özer   | 16.08.2019
İsrail askerleri Batı Şeria'daki gösteriye müdahale etti

Ramallah

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri Yahudi yerleşim tehdidi altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Kefr Malik beldesinde Filistinlilerin cuma namazı kılmasını engelledi.

Engelin ardından gösteri düzenleyen Filistinlilere İsrail güçleri biber gazı ve plastik mermiyle müdahale etti, onlarca kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

Yabancı bir aktivist yaralandı

Öte yandan Kefr Kaddum beldesinde de cuma namazının ardından Ayrım Duvarı ve Yahudi yerleşim birimi karşıtı gösteri düzenlendi.

İsrail askerlerinin gösteriye plastik mermiyle müdahalesi sonucu yabancı bir aktivist başından plastik mermiyle yaralandı, onlarca Filistinli atılan gazdan etkilendi.

Filistinli gruplar dün, Yahudi yerleşimi ile tehdit edilen Kefr Malik bölgesinde halka cuma namazı çağrısında bulunmuştu.

Ayrım Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı her hafta cuma günü düzenlenen gösterilere İsrail askerleri gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz ve bazen tazyikli atık suyla müdahale ediyor.

Filistin'de 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın (2. İntifada) ardından İsrail yönetimi, 2002'de "güvenlik" gerekçesiyle Batı Şeria ile İsrail arasına Ayrım Duvarı inşasına başlamıştı. Ayrım Duvarı nedeniyle Batı Şeria'daki 3 milyona yakın Filistinli, işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'e geçemiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
GÖRÜŞ - Suriye: Demografi, toponomi ve değişen sınırlar
Demokratlar Trump'a rakip belirlemekte zorlanıyor
Lübnan siyaseti yeni krizlerin eşiğinde
Çin'in Hong Kong açmazı
Hindistan'ın Keşmir kararı çözüm arayışlarına darbe

Benzer haberler

Batı Şeria'da İsrail askerlerinin yaraladığı Filistinli şehit oldu

Batı Şeria'da İsrail askerlerinin yaraladığı Filistinli şehit oldu

İsrail askerleri Gazze sınırında 33 Filistinliyi yaraladı

ABD'li vekil Tlaib İsrail'in 'baskıcı koşulları' nedeniyle ziyaretten vazgeçti

İsrail askerleri Batı Şeria'daki gösteriye müdahale etti

İsrail askerleri Batı Şeria'daki gösteriye müdahale etti

İsrail, ABD'li vekil Tlaib'in ailesini ziyaret etmesine izin verdi

İsrail, ABD'li vekil Tlaib'in ailesini ziyaret etmesine izin verdi

İsrailli bakanın Yahudi şeriatı talebi ülkeyi karıştırdı

İsrailli bakanın Yahudi şeriatı talebi ülkeyi karıştırdı