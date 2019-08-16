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Dünya

Batı Şeria'da İsrail askerlerinin yaraladığı Filistinli şehit oldu

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan bir Filistinli şehit oldu.

Gülşen Topçu   | 16.08.2019
Batı Şeria'da İsrail askerlerinin yaraladığı Filistinli şehit oldu

Ramallah

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde öğle saatlerinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan bir Filistinli şehit oldu.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail Savunma Bakanlığına bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktiviteleri Koordinasyon Birimi (COGAT), Beytüllahim'in güneyindeki Gush Etzion Yahudi yerleşim birimi yakınlarında İsrail askerlerince vurulan Filistinlinin şehit olduğunu bildirdi." denildi.

Sağlık Bakanlığı açıklamasında söz konusu Filistinliyle, bugün aynı bölgede Yahudi yerleşimcilere yönelik "araçlı saldırı girişiminde" bulunduğu gerekçesiyle İsrail askerlerince vurulan Filistinlinin aynı kişi olup olmadığı ise belirtilmedi.

İsrail Kamu Yayın Kurulundan (KAN) daha önce yapılan yazılı açıklamada, Gush Etzion Yahudi yerleşim biriminde düzenlenen araçlı saldırıda 2 Yahudi yerleşimcinin ağır yaralandığı duyurulmuştu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada da yaralı Yahudi yerleşimcilerin tedavi altına alındığı, saldırıyı gerçekleştiren Filistinlinin ise "vurularak etkisiz hale getirildiği" kaydedilmiş ancak sağlık durumuna ilişkin detay verilmemişti.

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