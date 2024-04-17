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Ekonomi

Japonya'da mevsimin ilk hasat edilen yeşil çayının kilogramı 1,11 milyon yene alıcı buldu

Japonya'da yeşil çayıyla ünlü Şizuoka'da mevsimin ilk hasadında, çay yaprağının kilogramı 1,11 milyon yenden (yaklaşık 7 bin 200 dolar) alıcı bularak rekor kırdı.

Ahmet Furkan Mercan  | 17.04.2024 - Güncelleme : 17.04.2024
Japonya'da mevsimin ilk hasat edilen yeşil çayının kilogramı 1,11 milyon yene alıcı buldu

Tokyo

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, Tokyo'nun güneyindeki Şizuoka kentinde 1957'den beri düzenlenen geleneksel çay pazarında, sezonun ilk mezatı gerçekleştirildi.

Açık artırmada ülke geneli tüketilen popüler "yabukita" tip yeşil çay yapraklarının kilogramı 1,11 milyon yene alıcı bularak şimdiye kadarki en yüksek fiyatı elde etti.

Pazarda komisyoncuların yerel abaküs "soroban" ile hesapladığı fiyat sonrası satıcı ve müşterinin aynı anda üç kez alkışladığı geleneksel "teuçi" yaparak anlaşmaya varıldı.

Kilogram başına rekor fiyat elde edildi.

Çiftçilerin bağlı bulunduğu Ryogoçi Çay Endüstri Birliği Başkanı Hideki Moçizuki, açıklamasında, "Keyifli kokusu olan bir çay ürettik. Tadını ve aromasını insanların beğeneceğini umuyoruz." dedi.

Yetkililer, mart ayının sonlarına doğru soğuk havanın etkisini sürdürmesi nedeniyle bu yıl çay rekoltesinin azalmasının satış fiyatlarını artırdığını belirtti.

Açık artırmada satışı gerçekleştirilen ortalama çay fiyatı kilogram başına 77 bin 637 yen (501 dolar) oldu.

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