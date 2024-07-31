Dolar
33.14
Euro
35.85
Altın
2,419.55
ETH/USDT
3,328.90
BTC/USDT
66,422.00
BIST 100
10,691.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Japonya Merkez Bankası politika faizini yükseltti

Japonya Merkez Bankası (BoJ) politika faizini yüzde 0,25'e çıkardı.

Serhat Tutak  | 31.07.2024 - Güncelleme : 31.07.2024
Japonya Merkez Bankası politika faizini yükseltti

İstanbul

BoJ iki günlük para politikası toplantısının ardından kararlarını açıkladı.

Buna göre, kısa vadeli faiz oranları 15 baz puan artırılarak yüzde 0,25'e yükseltildi. Devlet tahvil alımlarının ise azaltmasına karar verildi.

Karar çoğunluk oyu ile alındı. Aylık JGB (Japon Devlet Tahvili) alımları Ocak-Mart 2026 döneminde 3 trilyon yene indirilecek ve her çeyrekte bu miktar 400 milyar yen azaltılacak.

Açıklamada, ülkedeki ekonomik faaliyet ve fiyatların genel olarak önceki Ekonomik Faaliyet ve Fiyatlar Görünümü'nde sunulanla uyumlu bir şekilde geliştiği aktarıldı.

BoJ'un gelecek döneme ilişkin tahminlerine göre, sene sonunda yüzde 1,9 olacağı öngörülen çekirdek tüketici enflasyonuna ilişkin öngörüler değişmedi.

Banka, Japon ekonomisinin, cari yılda, bir önceki raporunda öngörülen yüzde 0,8'lik büyümeye kıyasla yüzde 0,6 genişleyeceğini tahmin etti. Ülkenin hem 2025'te hem de 2026'da yüzde 1 büyüyeceğine yönelik tahminler de korundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yüksek Askeri Şura yarın toplanacak
Bolu Dağı geçişinin İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı
Türkiye ve dünya gündemi
"Kuyu-14" operasyonlarında organize suç örgütü üyesi 15 şüpheli yakalandı
İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor

Benzer haberler

Japonya Merkez Bankası politika faizini yükseltti

Japonya Merkez Bankası politika faizini yükseltti

Küresel piyasalar haftaya pozitif başladı

Küresel piyasalar, ABD ve Japonya merkez bankalarının faiz kararına odaklandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet