Dolar
32.22
Euro
35.16
Altın
2,347.92
ETH/USDT
3,765.10
BTC/USDT
69,000.00
BIST 100
10,556.80
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş için Borsa İstanbul’da halka arz gong töreni düzenleniyor
logo
Ekonomi

Japon araç üreticileri sertifikasyon için "hileli test" sonucu sunduklarını itiraf etti

Japonya hükümeti, araç üretim sertifikasyonu için "hileli güvenlik testi" sunmakla suçlanan otomobil firmalarının, yaptıklarını itiraf ettiklerini bildirdi.

Ahmet Furkan Mercan  | 04.06.2024 - Güncelleme : 04.06.2024
Japon araç üreticileri sertifikasyon için "hileli test" sonucu sunduklarını itiraf etti

Tokyo

Araç üretim sürecinde sertifikasyon için "hileli güvenlik testi" yaptıkları iddiasıyla Toyota, Mazda, Yamaha, Honda ve Suzuki'nin aleyhine açılan hükümet soruşturması gündemdeki yerini koruyor.

Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı (MLIT) sertifikasyon amacıyla "hileli güvenlik testi" sunmakla suçlanan otomobil firmalarının söz konusu yolsuzlukları kabul ettiklerini bildirdi.

Bakanlık, Japon firmalardan, soruşturmada adı geçen modellerini kapsayan sevkiyatları durdurması ve söz konusu modellerin, ulusal güvenlik standartlarını karşıladığının doğrulanmasını istedi.

MLIT yetkilileri, yerinde denetim yapmak üzere Japon firmaların üretim tesislerine sevk edildi.

Japonya Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanı Saito Tetsuo, yaptığı açıklamada, güvenlik testi yolsuzluklarının "son derece üzücü" olduğunu bildirdi.

Bakan Saito, soruşturma kapsamında etkilenen modellerin, halihazırda düşük üretim hacimleri nedeniyle Japon ekonomisi üzerinde sınırlı etki oluşturacağını tahmin ettiklerini belirtti.

"Toyota olarak özür diliyoruz"

Toyota Motor, açıklamasında, firmanın toplamda 7 modeli kapsayan araçlarının "MLIT onaylı olmayan yöntemlerle sertifikasyondan geçirildiğini" duyurdu.

Fielder, Axio ve Yaris Cross modellerinin üretiminin halen sürdüğü, diğer 4 modelin ise üretiminin daha önce durdurulduğu ifade etti.

Toyota Başkanı Toyoda Akio, düzenlediği basın toplantısında, bakanlık talimatlarına uyacaklarını bildirerek, "Toyota olarak özür diliyoruz. Doğru sertifikasyon sürecini takip etmeden seri üretim yapıp otomobil sattık." dedi.

Yolsuzluğun "sistemin temellerine" etkisine değinen Toyoda, "Bu gibi eylemler sertifikasyon sisteminin temellerini baltalıyor. Bir otomobil üreticisi olarak bunların asla gerçekleşmemesi gerektiğine inanıyoruz" diye konuştu.

Honda'nın 4,3 milyon, Toyota'nın 1,7 milyon aracını kapsıyor

Devlet televizyonu NHK'nın haberine göre Japon firmalar soruşturmada adı geçen modellerin sevkiyatlarını durdurdu.

Resmi Kyodo ajansına göre test sonuçlarına ilişkin sertifikasyon sorunundan Honda'nın 4,3 milyon, Toyota'nın 1,7 milyon, Mazda'nın 150 bin, Suzuki'nin 26 bin, Yamaha'nın 7 bin aracı etkilendi.

Toyota'nın testlerde "yanlış veriler sunarak motor üretiminde hile yaptığı", Mazda'nın ise "motor kontrol yazılımını kasıtlı olarak yeniden yazdığı" kaydediliyor.

Suzuki, Honda ve Yamaha'nın ise söz konusu yolsuzlukların yanı sıra sahte test sonuçları raporladığı bildiriliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'un birçok noktasında trafik yoğunluğu yaşanıyor
Türkiye ve dünya gündemi
"Kalkan-23" operasyonlarında 63 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı
YİMER 157, acil yardım ihbarında bulunan 15 bin 552 kişinin kurtarılmasını sağladı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile telefonda görüştü

Benzer haberler

Japon araç üreticileri sertifikasyon için "hileli test" sonucu sunduklarını itiraf etti

Japon araç üreticileri sertifikasyon için "hileli test" sonucu sunduklarını itiraf etti

Japonya'nın batısında 6 büyüklüğünde deprem oldu

GÖRÜŞ - Siyasal meşruiyet krizinden askeri müdahaleye Çin’in Tayvan sorunu

Japonya, Türkiye ile üçüncü ülkelerde ortak projelere imza atmak istiyor

Japonya, Türkiye ile üçüncü ülkelerde ortak projelere imza atmak istiyor
Japonya ve Çin ikili ilişkilerde "karşılıklı yarar sağlayan işbirliği" hedefliyor

Japonya ve Çin ikili ilişkilerde "karşılıklı yarar sağlayan işbirliği" hedefliyor
Hexa'nın amacı "artık kolaylıkla uçulabileceğini göstermek"

Hexa'nın amacı "artık kolaylıkla uçulabileceğini göstermek"
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet