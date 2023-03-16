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Ekonomi

İTO Başkanı Avdagiç: Togg dijital geleceğimiz için önemli bir kapıyı aralamadı, sonuna kadar açtı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Togg dijital geleceğimiz için önemli bir kapıyı aralamadı, sonuna kadar açtı." ifadesini kullandı.

Mehmet Kadir Kılınç  | 16.03.2023 - Güncelleme : 16.03.2023
İTO Başkanı Avdagiç: Togg dijital geleceğimiz için önemli bir kapıyı aralamadı, sonuna kadar açtı Fotoğraf: Kadir Kemal Behar/AA

İstanbul

Avdagiç, twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin otomobili Togg için ön siparişlerin başlamasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Avdagiç, şunları kaydetti:

"Doğuştan elektrikli Togg T10X için ön sipariş başladı. Togg dijital geleceğimiz için önemli bir kapıyı aralamadı, sonuna kadar açtı. Akıllı cihaz, yeni nesil araç geliştirme yarışında sembol bir proje olarak yeni markalara ilham ve enerji verecek. Katkı sağlayanları kutluyorum."

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