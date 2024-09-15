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DRON - Sakarya’nın Hendek ilçesindeki bir makarna fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangına müdahale ediliyor. Red Bull atletlerinden Jaan Roose, İstanbul’da Asya kıtasından Avrupa kıtasına ip üstünde yürüyerek geçmeyi deniyor. Sakarya'nın Hendek ilçesinde faaliyet gösteren makarna fabrikasında meydana gelen patlama anı çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. -VTR-
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Ekonomi

İthalat ödemesi için döviz aldığını belgeleyen firmalara herhangi bir ceza uygulanmıyor

Reeskont kredisi kullanan firmaların kredi vadesi boyunca döviz almama taahhüdü vermesi gerekiyor, ithalat ödemeleri için alınan dövizler ise bu taahhütten istisna tutuluyor.

Duygu Doğan  | 15.09.2024 - Güncelleme : 15.09.2024
İthalat ödemesi için döviz aldığını belgeleyen firmalara herhangi bir ceza uygulanmıyor

İstanbul

İthalatı için döviz alan firmalara ceza kesildiği iddialarıyla gündeme gelen reeskont kredileri kapsamındaki uygulamanın detayları merak konusu olurken, aracı bankalarına ithalat ödemesi için döviz aldığını belgeleyen firmalara herhangi bir ceza uygulanmadığı, firmanın ceza sonrası istisnaya girdiğini belgelemesi ya da aracı bankanın bir hatası olduğunun ortaya çıkması halinde de başvuru üzerinde tahsil edilen ceza tutarını geri aldığı bildirildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kaynaklarından alınan bilgiye göre, reeskont kredileri üzerinden bazı firmalara cezalar uygulandığı yönünde şikayetler olduğu belirtilirken, son duruma ilişkin gelişmeler de tekrar gündeme geldi.

Uygulamaya göre, reeskont kredisi kullanan firmaların kredi vadesi boyunca döviz almama taahhüdü vermesi gerekiyor, ithalat ödemeleri için alınan dövizler ise bu taahhütten istisna tutuluyor.

İthalat ödemesi istisnasının yanı sıra "döviz dönüşümlü KKM hesaplarının vade sonundaki bakiyesi ile yapılan döviz alımları", "alım işlemini takip eden 5 iş günü içerisinde en az alınan tutar karşılığı döviz satışı yapılan döviz alımları, "kredi vadesi boyunca toplam 50 bin dolar karşılığı tutara kadar (dahil) yapılacak döviz alımları, "döviz dönüşüm desteğinden yararlanan firmalar için destekten yararlandıkları tutarın yüzde 10'una kadar yapacakları döviz alımları" durumunda alınan dövizler de istisna kapsamında yer alıyor.

Firmaların uygulama kapsamında ceza ödemesyle karşılaşmamak için döviz alımlarının söz konusu hallerden birine girdiğini aracı bankalarına belgelemeleri yeterli oluyor.

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