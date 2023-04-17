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Ekonomi

İstanbul, İFM ile Küresel Finans Merkezleri Endeksi'nde rekabete hazırlanıyor

Küresel Finans Merkezleri Endeksi'nde 90. sırada yer alan İstanbul, bankalar etabı bugün açılacak olan İFM ile orta vadede bölgesel, uzun dönemde ise küresel lider finans merkezi olma hedefiyle çalışmalarını sürdürecek.

Bahattin Gönültaş  | 17.04.2023 - Güncelleme : 17.04.2023
İstanbul, İFM ile Küresel Finans Merkezleri Endeksi'nde rekabete hazırlanıyor

Berlin

Küreselleşmenin ticarette sınırları ortadan kaldırması ve bilgi teknolojileri alanındaki değişimler finans piyasalarına uluslararası, geniş perspektifli bir boyut kazandırırken, bugün bankalar etabı açılan İstanbul Finans Merkezi (İFM) ile İstanbul'un Küresel Finans Merkezleri Endeksi'ndeki sıralamasını yükseltmesi bekleniyor.

Mart 2023’te yayınlanan Küresel Finans Merkezleri Endeksi’nin 33. baskısına (GFCI 33) göre, dünyanın en büyük ekonomisine sahip ABD, doların baskın küresel rezerv para birimi olmasının da etkisiyle New York’taki dünyanın önde gelen finans merkezi de dâhil çok sayıda finans şehrine sahip.

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi konumundaki Çin'in de endekste önde gelen finans şehirleri bulunuyor.

120’si ana endekste olmak üzere 130 finans merkezi incelendiği GFCI 33 endeksinde, dünyanın en büyük iki borsasına (New York Menkul Kıymetler Borsası ve NASDAQ) ev sahipliği yapan New York birinci sırada yer alıyor.

New York’u Londra takip ederken, üçüncü sırada Singapur var. Hong Kong dördüncü sırada yer alırken, onu dünyanın inovasyon başkenti Silikon Vadisi'ne oldukça yakın olan San Francisco izliyor.

San Francisco’nun ardından da ilk 10 finans merkezi listesinde sırasıyla Los Angeles, Şanghay, Chicago, Boston ve Seul geliyor.

İFM, İstanbul’u üst sıralara taşıyacak

İstanbul ise Küresel Finans Merkezleri Endeksi'nde 90. sırada yer buldu. Bugün açılacak İFM'nin oluşturacağı ticaret hacmi ile İstanbul'u listede üst sıralara taşıması bekleniyor.

2012 yılında ilk adımı atılan ve İstanbul Ataşehir'deki İFM’nin orta vadede bölgesel, uzun dönem içinde ise küresel lider finans merkezi hedefiyle bankalar etabı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle bugün açılacak.

Türkiye’nin en fazla nüfusuna sahip olan, coğrafi olarak çok stratejik bir konumdaki İstanbul, bugün olduğu gibi geçmişte de uzun yıllar önemli bir ticaret merkezi konumunda oldu. İFM’nin ticareti kolaylaştırıp ekonomik büyümeyi teşvik ederek İstanbul’un konumunu güçlendireceği kaydediliyor.

Finans projesinin bankalar etabında Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halk Bankası’nın ilgili birimleri faaliyete geçecek. İstanbul Finans merkezi, 1,3 milyon metrekare ofis alanı, 100 bin metrekarelik alışveriş merkezi, 2 bin 100 kişilik kongre merkezi ile yurt içi ve yurt dışından birçok misafiri ağırlayacak.

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