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Ekonomi

İnşaat maliyet endeksi Aralık 2024'te aylık yüzde 0,7, yıllık yüzde 34,27 arttı

İnşaat maliyet endeksi Aralık 2024'te aylık bazda yüzde 0,7, yıllık bazda yüzde 34,27 artış kaydetti.

Mehmet Can Toptaş  | 12.02.2025 - Güncelleme : 12.02.2025
İnşaat maliyet endeksi Aralık 2024'te aylık yüzde 0,7, yıllık yüzde 34,27 arttı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2024 dönemine ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks Aralık 2024'te bir önceki aya kıyasla yüzde 0,7, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,27 yükseldi.

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 0,41, işçilik endeksi yüzde 1,29 arttı. Yıllık bazda malzeme endeksi yüzde 26,18, işçilik endeksi yüzde 54,35 artış gösterdi.

Bina inşaatı maliyet endeksi, Aralık 2024'te bir önceki aya göre yüzde 0,66, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,67 yükseliş kaydetti. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,4, işçilik endeksi yüzde 1,18 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 26,81, işçilik endeksi yüzde 53,38 yükseldi.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, Aralık 2024'te bir önceki aya göre yüzde 0,81, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33 artış gösterdi. Kasım 2024'e kıyasla malzeme endeksi yüzde 0,42, işçilik endeksi yüzde 1,69 artış sergiledi. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 24,27, işçilik endeksi yüzde 57,92 yükseliş kaydetti.

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