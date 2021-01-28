Euro
8.92
Dolar
7.35
BIST 100
1,496.49
Altın
1,855.16
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MGK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
logo
Ekonomi

İngiltere’de otomobil üretimi 36 yılın en düşük seviyesine geriledi

İngiltere’de otomobil üretimi 2020 yılında yüzde 29,3 azaldı.

Gökhan Kurtaran   | 28.01.2021
İngiltere’de otomobil üretimi 36 yılın en düşük seviyesine geriledi

Londra

İngiliz Motorlu Araç Üreticileri Topluluğu’ndan (SMMT) yapılan açıklamada, ülkede 2020 yılında üretilen toplam otomobil sayısının yüzde 29,3 azalarak 920 bin 928’e gerilediği belirtildi.

Son verilere göre İngiltere’de otomobil üretiminde 1984 yılından bu yana en düşük seviye de görülmüş oldu.

Ülkede 2019 yılında toplam üretilen otomobil sayısı 1 milyon 303 bin 135 seviyesindeydi.

SMMT verilerine göre, İngiltere’de 2020 yılında iç pazar yönelik üretilen otomobil sayısı yüzde 30,4 azalarak 171 bin 890’a, dış pazara yönelik üretilen otomobil sayısı ise 29,1 azalarak, 749 bin 38’e geriledi.

Verilere göre, İngiltere’nin 2020 yılında ihraç ettiği araçların yüzde 53,5’i Avrupa Birliği’ne (AB), yüzde 17,7’si ABD’ye, yüzde 7,6’sı Çin’e, yüzde 3,5’i Japonya’ya, yüzde 2,6’sı Türkiye’ye, yüzde 2,1’i Avustralya’ya ve yüzde 1,7’si Güney Kore’ye gitti.

Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan SMMT Üst Yöneticisi Mike Hawes ise, “Salgın fabrikaların kapamasına neden oldu. Azalan tüketici talebi bir neslin en düşük üretiminin oluşmasına neden oldu.” yorumunu yaptı.

Yeni tip koronavirüs ile (Kovid-19) mücadele amacıyla aşılamaların yapılmasının 2021 yılına ilişkin iyimserliği artırdığını belirten Hawes, geçen sene otomobil üretiminde yaşanan düşüşe rağmen halen İngiltere’de üretilen her 10 araçtan 8’inin ihraç edildiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya’da AstraZeneca aşısının yalnızca 65 yaş altına uygulanması tavsiye edildi
Avusturya’da atık sularda Kovid-19 türü tespit edildi
Afrika için 400 milyon doz daha Kovid-19 aşısı satın alındı
İsrail'de son 24 saatte 7 bin 668 Kovid-19 vakası tespit edildi
Belçika'da AstraZeneca aşısının üretiminin yapıldığı tesiste denetim

Benzer haberler

İngiltere’de otomobil üretimi 36 yılın en düşük seviyesine geriledi

İngiltere’de otomobil üretimi 36 yılın en düşük seviyesine geriledi

İngiltere Türkiye ile Yunanistan arasında istikşafi görüşmelerin yeniden başlamasından memnun

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Chilcott: Savunma sanayiindeki iş birliği, ilişkilerin önemli bileşenlerini oluşturuyor

Yabancı ekonomistler TCMB Başkanı Ağbal'ın iletişimini başarılı buldu

Yabancı ekonomistler TCMB Başkanı Ağbal'ın iletişimini başarılı buldu
Avrupa'da Kovid-19 aşısı savaşları yaşanıyor

Avrupa'da Kovid-19 aşısı savaşları yaşanıyor
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1725 kişi hayatını kaybetti

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1725 kişi hayatını kaybetti