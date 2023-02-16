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Ekonomi

IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları nisanda yüz yüze yapılacak

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası, nisanda gerçekleştirilecek Bahar Toplantıları'nın yüz yüze yapılacağını bildirdi.

Dilara Zengin Okay   | 16.02.2023
IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları nisanda yüz yüze yapılacak

Washington

IMF'den yapılan açıklamada, Bahar Toplantıları'nın 10-16 Nisan'da Washington DC'de bulunan IMF ve Dünya Bankası Grubu genel merkezlerinde gerçekleştirileceği kaydedildi.

Açıklamada, toplantıların halka açık bölümlerinin IMF ve Dünya Bankası dijital platformlarından takip edilebileceği belirtildi.

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