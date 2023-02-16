IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları nisanda yüz yüze yapılacak
Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası, nisanda gerçekleştirilecek Bahar Toplantıları'nın yüz yüze yapılacağını bildirdi.
Washington
IMF'den yapılan açıklamada, Bahar Toplantıları'nın 10-16 Nisan'da Washington DC'de bulunan IMF ve Dünya Bankası Grubu genel merkezlerinde gerçekleştirileceği kaydedildi.
Açıklamada, toplantıların halka açık bölümlerinin IMF ve Dünya Bankası dijital platformlarından takip edilebileceği belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.