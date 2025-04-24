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Ekonomi

IMF Başkanı Georgieva, ülkeleri ticaret gerilimlerini çözmek için hızla harekete geçmeye çağırdı

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, belirsizliğin çok maliyetli olduğunu vurgulayarak, hızlı bir şekilde gerilimlerin çözülmesi ve ticaret politikalarında uzlaşılması çağrısında bulundu.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 24.04.2025 - Güncelleme : 24.04.2025
IMF Başkanı Georgieva, ülkeleri ticaret gerilimlerini çözmek için hızla harekete geçmeye çağırdı

New York

Georgieva, IMF'nin 2025 küresel politika gündemine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Küresel büyümeye ilişkin tahminleri önemli ölçüde aşağı çektiklerini anımsatan Georgieva, "Ticaret politikalarındaki büyük değişimler, daha sıkı finansal koşullar ve daha yüksek piyasa oynaklığıyla birlikte belirsizliği had safhaya çıkardı." değerlendirmesinde bulundu.

Georgieva, dünya ekonomisinin tükenen tamponlarıyla yeni ve büyük bir sınavla karşı karşıya olduğuna dikkati çekerek, bunun da ülkeleri zor duruma soktuğunu kaydetti.

Belirsizliğin çok maliyetli olduğunun altını çizen Georgieva, "Ülkelerin ticari gerginlikleri olabildiğince hızlı bir şekilde, yapıcı biçimde çözmek için birlikte çalışmaları, açıklığı korumaları ve belirsizliği ortadan kaldırmaları gerekiyor. Başlıca aktörler arasında bir ticaret politikası uzlaşması hayati önem taşıyor ve onlara bunu hızlıca gerçekleştirmeleri için çağrıda bulunuyoruz." diye konuştu.

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Georgieva, belirsizlik ortamında şirketlerin yatırım yapmadığını, hanehalklarının da harcama yerine tasarrufa yönelmesinin zaten zayıf olan büyüme beklentilerini daha da düşürdüğünü ifade etti.

Ülkelerin büyük ekonomiler arasındaki gerilimlerin çoğunu körükleyen dengesizlikleri de ele alması gerektiğini vurgulayan Georgieva, "Çin gibi bazı ülkelerin özel tüketimi artırmak için harekete geçmesi ve hizmetlere geçişi benimsemesi gerekiyor. ABD gibi diğer ülkelerin ise mali açıklarını azaltmaları gerekiyor." dedi.

Georgieva, tüm ülkelerin hem tarife hem de tarife dışı ticaret engellerini azaltması gerektiğini belirtti.

Ülkelerin ekonomik ve mali istikrarı korumak için harekete geçmesi gerektiğini de söyleyen Georgieva, verimliliği artırmak için büyüme odaklı reformların önemine işaret etti.

Georgieva, ABD Hazine Bakanı Bessent'in dünkü IMF ve Dünya Bankasının temel görevlerine yeniden odaklanmaları çağrısına işaret ederek, ABD'nin sesine büyük değer verdiklerini, önlerinde kat edilmesi gereken bir yol olduğunu ve bu konuya odaklandıklarını anlattı.

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