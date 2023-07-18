Dolar
26.93
Euro
30.25
Altın
1,980.71
ETH/USDT
1,899.90
BTC/USDT
29,916.00
BIST 100
6,365.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

IMF Başkanı Georgieva: Orta vadeli büyüme beklentileri zayıf kalmaya devam ediyor

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, özellikle imalat sektöründe faaliyetin yavaşladığını belirterek, "İleriye bakıldığında, orta vadeli büyüme beklentileri zayıf kalmaya devam ediyor." dedi.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 18.07.2023 - Güncelleme : 18.07.2023
IMF Başkanı Georgieva: Orta vadeli büyüme beklentileri zayıf kalmaya devam ediyor

New York

Georgieva, Hindistan'ın Gandhinagar kentinde düzenlenen üçüncü G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısında yaptığı konuşmada, son yıllarda art arda gelen şoklara ve faiz oranlarındaki hızlı artışa rağmen küresel büyümenin, tarihsel standartlara göre düşük olsa da güçlü iş gücü piyasası ve hizmet talebiyle desteklenen pozitif bölgede kalmaya devam ettiğini kaydetti.

Özellikle imalat sektöründe faaliyetin yavaşladığına işaret eden Georgieva, "İleriye bakıldığında, orta vadeli büyüme beklentileri zayıf kalmaya devam ediyor." dedi.

Georgieva, enflasyon eğilimlerinin aşağı doğru olmasının cesaret verici olduğunu ancak manşet enflasyonun hala çok yüksek seviyede bulunduğunu, çekirdek enflasyonun da ciddi para politikası sıkılaştırmasına rağmen yapışkanlığını koruduğunu ifade etti.

Artan gıda ve gübre fiyatlarının, özellikle gıda güvensizliği ve yetersiz beslenmenin artık daha kalıcı olduğu düşük gelirli haneler için endişe verici olduğunu vurgulayan Georgieva, dolayısıyla risklerin aşağı yönlü olmaya devam ettiğini dile getirdi.

Georgieva, enflasyonun daha uzun süre daha yüksek kalabileceğini belirterek, "Bu da daha fazla para politikası sıkılaştırması gerektirebilir ve parçalanma, büyüme üzerinde daha da fazla baskı oluşturabilir. Bu riskleri azaltmak için G20 liderlerini küresel ekonomiyi daha canlı bir orta vadeli yola taşıma fırsatını değerlendirmeye davet ediyorum." diye konuştu.

Para politikasında "rotada kalma" vurgusu

Politika önceliklerinden de bahseden Georgieva, enflasyonu kalıcı bir şekilde aşağı çekme konusunda ilerleme olsa da işin henüz bitmediğini ve para politikası rotasında kalınması gerektiğini söyledi.

Georgieva, erken bir kutlamanın enflasyonu düşürme sürecinde şimdiye kadar güçlüklerle elde edilen kazanımları tersine çevirebileceğini vurgulayarak, "Bunun yerine, rotamızda kalırsak büyüme ve refahın temeli olarak fiyat istikrarından yararlanabiliriz." dedi.

Mali tamponları yeniden inşa etmenin önemine işaret eden Georgieva, üretkenliği artırmak ve yaşam standartlarını yükseltmek için de büyümeyi artıran reformlara ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Georgieva, bu reform çabalarını desteklemek için IMF'nin, yerel kaynakları harekete geçirme, ülke harcamalarının kalitesini iyileştirme, derin sermaye piyasaları oluşturma ve hem yerli hem de yabancı özel yatırım ortamını iyileştirme konusundaki çalışmalarını genişleteceğini söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü
Gazeteci Merdan Yanardağ'a 8 yıl 2 aya kadar hapis talebi
Bakan Koca: Trabzon Şehir Hastanesinin yapımı hızla devam ediyor
MSB, MKE'nin kapsül fabrikasında çıkan yangının söndürüldüğünü bildirdi
Sultangazi'de ormanlık alanlarda helikopter destekli denetim yapıldı

Benzer haberler

IMF Başkanı Georgieva: Orta vadeli büyüme beklentileri zayıf kalmaya devam ediyor

IMF Başkanı Georgieva: Orta vadeli büyüme beklentileri zayıf kalmaya devam ediyor

IMF, Çin ekonomisinde büyümenin yavaşladığını belirtti

IMF küresel ekonomide göstergelerin "karışık bir tablo" çizdiğine işaret etti

IMF: İngiltere'de enflasyonun ısrarcı kalması faizlerin daha uzun süre yüksek seyretmesini gerektirebilir

IMF: İngiltere'de enflasyonun ısrarcı kalması faizlerin daha uzun süre yüksek seyretmesini gerektirebilir
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet