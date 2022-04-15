Dolar
14.63
Euro
15.81
Altın
1,973.35
ETH/USDT
3,025.00
BTC/USDT
40,424.00
BIST 100
2,494.37
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

İhracatçıların TCMB'ye yapacağı döviz satışında oran pazartesiden itibaren yüzde 40 olacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), yayımladığı ihracat genelgesi kapsamında ihracatçıların TCMB'ye yapacağı döviz satışında oran pazartesiden itibaren yüzde 40 olacak.

Burhan Sansarlıoğlu   | 15.04.2022
İhracatçıların TCMB'ye yapacağı döviz satışında oran pazartesiden itibaren yüzde 40 olacak

İstanbul

TCMB, yayımladığı ihracat genelgesi kapsamında ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esaslarına ilişkin ayrıntıları düzenledi.

Buna göre, 18 Mart Pazartesi tarihinden itibaren İhracat Bedeli Kabul Belgesi (İBKB) veya Döviz Alım Belgesi'ne (DAB) bağlanan ihracat bedellerinin en az yüzde 40'ı İBKB’yi veya DAB’ı düzenleyen bankaya satılacak.

Bu bedeller bankaca Merkez Bankası tarafından ilan edilen ve işlem günü için geçerli döviz alış kuru üzerinden aynı gün Merkez Bankasına satılacak ve Merkez Bankasının banka nezdindeki
hesabına aktarılacak.

Söz konusu tutarın tam karşılığı banka tarafından ihracatçıya Türk parası olarak ödenecek.

Ukrayna ve Rusya’ya gerçekleştirilmiş veya gerçekleştirilecek ihracat işlemleriyle ilgili olarak ihracat bedellerinin döviz cinsinden beyan edilmiş olsa dahi Türk Lirası olarak da kabulü mümkün olacak.

Genelgeye göre, dövizin yurt dışından geldiğinin tespiti kaydıyla, dışarıda yerleşik gerçek veya tüzel kişiler adına açılan döviz tevdiat hesaplarından ihracatçının hesabına transfer edilen bedeller bankalarca ihracat bedeli olarak kabul edilebilecek.

Yurt dışında yerleşik kişiler adına açılan döviz tevdiat hesaplarına, Türkiye’deki ithalatçı firmaca ödenen ithalat bedelinin, hesap sahibince verilen vekâletname çerçevesinde Türkiye’deki ithalatçı firma veya üçüncü kişilerce ihracat bedelinin kabulünde kullanılması mümkün olmayacak.

Yurt dışında taahhüt faaliyetlerinde bulunan Türk firmalarının, sıfatlarını tevsik etmeleri kaydıyla, yurda getirilmesi zorunlu olmayan dövizlerle açtıracakları döviz tevdiat hesaplarından ya da yurt içinde veya dışındaki bankalardan sağladıkları döviz kredisiyle açılan hesaplardan yurt dışındaki taahhüt işleri kapsamında yapılan ihracatın bedelleri ödenebilecek.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 988 bin 121'e çıktı
Şanghaylılar karantina açmazında öfke ve çaresizliğin sınırlarını zorluyor
Türkiye'de 5 bin 127 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 21 kişi yaşamını yitirdi
Sağlık Bakanı Koca: 19 ilimizde yoğun bakımda yatan Kovid-19 hasta sayısı sıfır
DSÖ: Afrika'da Kovid-19 vakalarının artışı son 16 haftada azaldı

Benzer haberler

İhracatçıların TCMB'ye yapacağı döviz satışında oran pazartesiden itibaren yüzde 40 olacak

İhracatçıların TCMB'ye yapacağı döviz satışında oran pazartesiden itibaren yüzde 40 olacak

Merkez Bankası rezervleri 110 milyar dolar oldu

Merkez Bankası politika faizini yüzde 14'te sabit tuttu

Küresel piyasalarda gözler merkez bankalarına çevrildi

Küresel piyasalarda gözler merkez bankalarına çevrildi
Tüzel kişilere, kur korumalı mevduata geçişte 'zaman kıstası' getirildi

Tüzel kişilere, kur korumalı mevduata geçişte 'zaman kıstası' getirildi
Merkez Bankası rezervleri 109 milyar dolar oldu

Merkez Bankası rezervleri 109 milyar dolar oldu