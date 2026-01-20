Dolar
Ekonomi

IFC'den Şişecam'a inovasyon ve sürdürülebilirlik odaklı 435 milyon avroluk finansman

Uluslararası Finans Kurumu (IFC), Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ'ye (Şişecam) inovasyon ve sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda 435 milyon avroluk finansman paketi sağladı.

Fahri Aksüt  | 20.01.2026 - Güncelleme : 20.01.2026
IFC'den Şişecam'a inovasyon ve sürdürülebilirlik odaklı 435 milyon avroluk finansman

İstanbul

IFC'den yapılan açıklamaya göre, Şişecam'a sağlanacak finansman, şirketin üretim tesislerinin modernizasyonu, Tarsus'taki yeni düz cam ve güneş enerjisi camı tesisinin finansmanında kullanılan borcun yeniden yapılandırılması ile işletme sermayesinin güçlendirilmesine katkı sağlayacak.

Finansman kapsamında Tarsus ve Mersin’deki düz cam ve güneş enerjisi camı üretiminin büyütülmesi hedefleniyor.

Bu çerçevede, güneş enerjisi uygulamalarında performansı artıran özgün bir hammadde bileşimiyle geliştirilen yenilikçi güneş enerjisi camına yatırım yapılması planlanıyor. Yatırım, yenilenebilir enerji çözümlerinin geliştirilmesine katkı sağlarken, güneş enerjisi camına yönelik artan talebin karşılanmasına ve mevcut tesislerde enerji verimliliğinin daha da artırılmasına imkan tanıyacak.

Çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) performansının güçlendirilmesini de amaçlayan söz konusu yatırım, performansa dayalı kredi yapısı kapsamında Şişecam’ın, yönetimde kadın temsilinin artırılması, kapsayıcılığın güçlendirilmesi ve su verimliliği yoluyla çevresel etkinin azaltılmasına yönelik hedeflere odaklanacak.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen Şişecam Genel Müdürü Can Yücel, yatırımları dengeli ve güçlü bir finansman yapısıyla desteklemeye devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Finansal disiplinden taviz vermeden, yatırım kaynaklı borcumuzu en uygun vadelerde yaygınlaştırmaya yönelik adımlarımızın sonuçlarını görmeye başlayacağız. IFC ile imzaladığımız bu anlaşma, uluslararası finans kuruluşlarının Şişecam’a duyduğu güveni göstermesinin yanı sıra finansal yapımızı güçlendirme stratejimizin de önemli bir parçası. Türkiye’deki yatırımlarımızı sürdürülebilir bir şekilde destekleyerek uzun vadeli değer yaratma hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemeye devam edeceğiz."

IFC Orta Doğu ve Orta Asya İmalat, Tarım ve Hizmetler Bölge Endüstri Başkanı Ashruf Megahed ise anlaşma hakkında şu yorumda bulundu:

"Cam ve kimyasallar sektöründe büyümeye, istihdama ve inovasyona katkı sağlayan bu önemli finansman paketi, IFC’nin Şişecam ile yarım yüzyılı aşkın süredir devam eden işbirliğinin son halkası niteliğinde. Şişecam ile ortaklığımız, kadınların iş hayatına katılımının artırılması ve çevresel sorumluluğun güçlendirilmesi gibi alanlarda özel sektörle yaptığımız işbirliklerinin sektörün geleceğini nasıl şekillendirebileceğini gösteriyor."

