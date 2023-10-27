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Ekonomi

Huawei'nin geliri yılın 9 ayında yüzde 2,4 arttı

Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin geliri, yılın 9 ayında 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 2,4 artarak 456,6 milyar yuana (yaklaşık 62,3 milyar dolar) yükseldi.

Emre Gürkan Abay  | 27.10.2023 - Güncelleme : 27.10.2023
Huawei'nin geliri yılın 9 ayında yüzde 2,4 arttı

Moskova

Huawei, bu yılın ilk 3 çeyreğine ait bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin geliri yılın ilk 3 çeyreğinde yüzde 16 net kar marjıyla geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,4 artarak 456,6 milyar yuana yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Rotasyonlu Başkanı Ken Hu, şirketin beklentiler doğrultusunda performans gösterdiğini belirterek AR-GE yatırımlarını artırmaya devam edeceklerini bildirdi.

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