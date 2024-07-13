Dolar
33.01
Euro
36.04
Altın
2,411.39
ETH/USDT
3,135.40
BTC/USDT
58,075.00
BIST 100
11,064.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Honda, Tayland'daki üretimini yüzde 50'den fazla düşürecek

Honda Motor, Güneydoğu Asya ülkesi Tayland içindeki üretimini yüzde 50'yi aşkın oranda düşüreceğini bildirdi.

Ahmet Furkan Mercan  | 13.07.2024 - Güncelleme : 13.07.2024
Honda, Tayland'daki üretimini yüzde 50'den fazla düşürecek

Tokyo

Çinli otomobil firmalarının Güneydoğu Asya'da oluşturduğu rekabet karşısında Japon üreticilerin pazar payları olumsuz etkileniyor.

Honda Motor açıklamasına göre, Japon firma, Tayland'daki üretim kapasitesini yüzde 50'nin üzerinde düşürmeyi planlıyor.

Tayland'da iki tesisi bulunan firma, "Ayutthaya" fabrikasında araç montajını 2025 yılı sonuna kadar sonlandıracak.

Yeni karar doğrultusunda Japon firmanın Tayland içindeki üretim kapasitesi yıllık 270 bin araçtan 120 bine düşecek.

Söz konusu fabrika bir süre yedek parça üretimi yapacak. Firma "Prachinburi" tesisinde ise otomobil montajını sürdürecek.

Devlet televizyonu NHK'nin aktardığına göre, Honda yöneticileri, yakın gelecekte Tayland içi satışlarda bir toparlanma öngörmüyor.

Honda, Tayland'da otomobil üretimine 1992 yılında başlamıştı.

Çinli üreticilerin Tayland'da pazar payını artırmasının, Japon firmaların satış rakamlarına olumsuz yansıdığı bildiriliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
KPSS adayları için yarın nüfus müdürlükleri açık olacak
Türkiye ve dünya gündemi
Son 5 günde 75 ilde düzenlenen "Mercek-21" operasyonlarında 1564 silah ele geçirildi
"Kuyu-8" operasyonuna ilişkin 17 şüpheli tutuklandı
Van Gölü'nde 4,3 büyüklüğünde deprem

Benzer haberler

Honda, Tayland'daki üretimini yüzde 50'den fazla düşürecek

Honda, Tayland'daki üretimini yüzde 50'den fazla düşürecek

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet