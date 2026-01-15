Dolar
43.19
Euro
50.39
Altın
4,601.62
ETH/USDT
3,327.60
BTC/USDT
96,563.00
BIST 100
12,431.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Hizmet üretim endeksi Kasım 2025 döneminde yıllık yüzde 4 arttı

Hizmet üretim endeksi, geçen yılın kasım ayında yıllık bazda yüzde 4, aylık yüzde 0,2 arttı.

Zeynep Duyar  | 15.01.2026 - Güncelleme : 15.01.2026
Hizmet üretim endeksi Kasım 2025 döneminde yıllık yüzde 4 arttı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kasım 2025 dönemine ilişkin hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre endeks söz konusu ayda Kasım 2024'e kıyasla yüzde 4 yükseldi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Alt sektörler incelendiğinde, endeks yıllık bazda ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 1,6, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 7,2, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 8,7, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 3, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 1,7, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 5,1 artış gösterdi.

Hizmet üretim endeksi Kasım 2025'te bir önceki aya göre yüzde 0,2 artış kaydetti.

Alt sektörler incelendiğinde, endeks aylık bazda ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 0,9, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 1,5, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 0,1 artarken konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 0,2, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 1,5 ve gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 3,7 azaldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Libya askeri heyetini taşırken düşen uçağa ilişkin soruşturma sürüyor
Türk bilim insanları kutuplardaki bazı canlıların dışkı örneklerinden bölgenin kirliliğini belirleyecek
Türkiye'de 2025'te 407 milyon 777 bin 284 kitap üretildi
Türkiye'de 325 bin 707 özel güvenlik görevlisi çalışıyor
Bakaya kalanlara 6,5 milyar lira idari para cezası uygulandı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Tarım ÜFE Aralık 2025'te aylık yüzde 3,06, yıllık bazda yüzde 36,01 arttı

Tarım ÜFE Aralık 2025'te aylık yüzde 3,06, yıllık bazda yüzde 36,01 arttı

Hizmet üretim endeksi Kasım 2025 döneminde yıllık yüzde 4 arttı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, aralık ayı enflasyon verilerini değerlendirdi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet