Dolar
34.70
Euro
36.72
Altın
2,658.64
ETH/USDT
3,558.00
BTC/USDT
95,781.00
BIST 100
9,625.59
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'da Uluslararası 1. Arabuluculuk Şurası'nda konuşuyor Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İstanbul’da "4. Türkiye Tarım Zirvesi"nde konuşuyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'nin Geleceği: Uluslararası İnsani Yardım Zirvesi'ne video mesaj gönderdi -VTR-
logo
Ekonomi

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi ekimde aylık yüzde 0,24, yıllık yüzde 55,34 arttı

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), ekimde aylık bazda yüzde 0,24, yıllık bazda yüzde 55,34 artış gösterdi.

Seda Tolmaç  | 29.11.2024 - Güncelleme : 29.11.2024
Hizmet Üretici Fiyat Endeksi ekimde aylık yüzde 0,24, yıllık yüzde 55,34 arttı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin H-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, H-ÜFE, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,24, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 49,26, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 55,34 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 72,04 yükseldi.

Endeks, geçen yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 49,46, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 59,03, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 64,46, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 58,06, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 62,1, idari ve destek hizmetlerde yüzde 57,46 artış gösterdi.

H-ÜFE bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 0,59, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 1,83, idari ve destek hizmetlerde yüzde 1,36 azalırken bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 4,35, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 1,83, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 4,35 arttı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze ve Lübnan'daki kardeşlerimize el uzatmaya çalışıyoruz
Adana merkezli 3 ilde sahte dolar operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
Eski Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Yalçın hakkında gözaltı kararı
Kars'ta öğretmenleri taşıyan minibüs otomobile çarptı, 12 öğretmen yaralandı

Benzer haberler

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi ekimde aylık yüzde 0,24, yıllık yüzde 55,34 arttı

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi ekimde aylık yüzde 0,24, yıllık yüzde 55,34 arttı

Biyoteknoloji alanında faaliyet gösteren girişim sayısı geçen yıl 687 oldu

Türkiye'nin ihracatı ekimde 23,5 milyar dolar olarak gerçekleşti

Ekonomik güven endeksi kasımda aylık bazda yüzde 0,9 azaldı

Ekonomik güven endeksi kasımda aylık bazda yüzde 0,9 azaldı
Yağışların gecikmesi Şanlıurfa'da hububat ekim takvimini değiştirdi

Yağışların gecikmesi Şanlıurfa'da hububat ekim takvimini değiştirdi

Kartlı ödemeler ekimde 1,49 trilyon lira oldu

Kartlı ödemeler ekimde 1,49 trilyon lira oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet