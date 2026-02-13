Dolar
Ekonomi

Hazır yemek sektöründe ramazan hareketliliği başladı

Hazır yemek sektörü, ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala toplu verilecek iftar yemeği ve kumanya planlamalarını tamamladı.

Serhat Tutak  | 13.02.2026 - Güncelleme : 13.02.2026
Hazır yemek sektöründe ramazan hareketliliği başladı

Ankara

Yaklaşan ramazan ayının, birçok sektörde olduğu gibi hazır yemekte de hareketlilik oluşturması bekleniyor. Bu kapsamda diğer aylarda özellikle öğlen saatlerinde görülen yoğunluğun, iftar vaktine kayması bekleniyor.

Sektör temsilcileri de tüm hazırlıklarını yaparak ramazan ayını beklemeye başladı.

"Dökme ya da paketli yemek verebiliyoruz"

Türkiye Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu Başkanı (YESİDEF) Hüseyin Bozdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yerel yönetimlerde son dönemde yaşanan bazı sorunlar nedeniyle iftar çadırı sayısının geçmiş yıllara oranla daha az olmasını beklediklerini, dolayısıyla sektör olarak bu yıl beklentilerinin çok yüksek olmadığını söyledi.

Ramazan ayında öğle yemeği yoğunluğunun azalmasını beklediklerini dile getiren Bozdağ, "İftar saatleri nedeniyle bu yıl bazı firmalar mesailerini daha erken bitirecek. Biz de evine veya iftara yetişemeyen kişiler için özel paketler hazırladık. Bu paketler etli, tavuklu ve sebzeli menüler olacak. Bunların fiyatları sırasıyla 400, 350 ve 300 lira olarak değişiyor." dedi.

Bozdağ, ramazanda diğer aylarda olduğu gibi standart 4 çeşit yemek yerine özel iftar tabakları sunulacağını aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çorbayla başlayıp kavurma etle devam eden, tereyağlı pilavından, Osmanlı tulumbasına ve yerli içeceğe varıncaya kadar 8-10 çeşitten oluşan özel iftar menüsü yapıyoruz. Bu iftar menülerini 'dökme yemek' olarak verdiğimiz gibi aynı zamanda 'paketli yemek' olarak da verebiliyoruz. Bu menüleri lüks restoranlardaki kadar pahalı yapmıyoruz. Vatandaşın ekonomik şartlarını göz önünde bulundurarak menüler hazırlıyor ve ona göre fiyatlıyoruz."

"Lisanslı yemek firmaları tercih edilmeli"

Bozdağ, tüketicilerin dikkat etmeleri gereken hususlara ilişkin de bilgi vererek, ramazanda gecekondular gibi "ramazan kondu"ların ortaya çıktığını bildirdi.

Denetimsiz yerlerde bilinçsiz kişilerce hazırlanan toplu iftar yemeklerinin, çok sayıda kişinin zehirlenmesine yol açabileceği uyarısında bulunan Bozdağ, şunları kaydetti:

"İnsanlara yardım edeyim derken bir sürü hastalığa davetiye çıkarabilirsiniz. Tüketiciler veya iftar verecek kişiler, hangi ilde yaşıyorsa burada tarım il müdürlüklerinden lisanslı yemek firmalarından ya da Türkiye Yemek Sanayicileri Federasyonu çatısı altındaki üyelerden yemek alırlarsa, kendileri için de önlem almış olur. Daha çok mevlit, köy ya da cami dernekleri yemeklerinde zehirlenme vakası çok oluyor. O yüzden vatandaşların yemekleri lisanslı firmalardan almaları çok daha kıymetli olacaktır."

