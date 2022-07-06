Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü 10,8 milyar dolarlık rekor ihracatıyla hedefe koşuyor
Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, Ocak-Haziran 2022'de 10 milyar 796 milyon dolarlık ihracatla tüm zamanların ilk 6 aylık ihracat rekoruna imza attı.
İstanbul
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı, haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 18,5 artarak 23,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu değerle tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamına ulaşıldı.
Bu yılın ocak-haziran döneminde ihracat, geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 20 artarak 126 milyar dolara taşındı. Yıllıklandırılmış ihracat değeri ise 246 milyar doları aştı.
Haziran 2021'de 1 milyar 802 milyon dolarlık ihracat yapan hazır giyim ve konfeksiyon sektörü de bu yılın aynı döneminde yüzde 9,5 artışla 1 milyar 972 milyon dolarlık ihracata imza attı. Söz konusu değerle tüm zamanların en yüksek haziran ayı ihracat rakamı elde edildi.
Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, Ocak-Haziran 2022'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,5 artışla 10 milyar 796 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Böylelikle tüm zamanların en yüksek ocak-haziran ihracatına ulaşılmış oldu.
Sektörün geçen ay gerçekleştirdiği ihracatın 1,4 milyar dolarlık kısmı İstanbul'dan yapıldı. İstanbul'u, 162 milyon dolarla Bursa, 138 milyon dolarla Denizli takip etti. Sektörün bu yılın ilk 6 ayında gerçekleştirdiği 10,8 milyar dolarlık ihracatın 7,4 milyar doları İstanbul'dan, 920 milyon doları Bursa'dan ve 773 milyon doları İzmir'den gerçekleştirildi.
Sektör 6 ayda en fazla dış satımı Almanya'ya yaptı
Hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe geçen ay en fazla dış satım yapılan ülke, 333 milyon dolarla Almanya oldu. Almanya'yı, 242 milyon dolarla İspanya ve 191 milyon dolarla Birleşik Krallık izledi.
Sektör ocak-haziran döneminde ise Almanya'ya 1,9 milyar dolar, İspanya'ya 1,3 milyar dolar ve Birleşik Krallık'a 1 milyar 47 milyon dolar ihracat yaptı.
Sektörde geçen ay en fazla ihracatın yapıldığı ülke gruplarına bakıldığında, 1,2 milyar dolarla AB ülkeleri birinci, 243 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri ikinci ve 164 milyon dolarla Orta Doğu ülkeleri üçüncü sırada yer aldı.
Söz konusu ülke gruplarına 6 ayda yapılan ihracata bakıldığında, AB ülkelerine 6,7 milyar dolar, diğer Avrupa ülkelerine 1,4 milyar dolar ve Orta Doğu ülkelerine 878 milyon dolar ihracat gerçekleştirildiği görüldü.
TİM verilerine göre, geçen ay 178 ülke ve bölgeye ihracat yapan sektör, aynı dönemde ülkenin toplam ihracatından yüzde 8,4 pay aldı. Bu yılın ilk 6 ayında ise 211 ülke ve bölgeye ihracat yapan sektör, ülkenin toplam ihracatında yüzde 8,6 paya sahip oldu.
İlk 6 ay sonuçları 23 milyar dolarlık hedefin uzak olmadığını gösteriyor
TİM ve İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, hazır giyim ve konfeksiyon sektörü olarak 2021’deki 20,3 milyar dolarlık performansın ardından, 2022’ye 23 milyar dolarlık ihracat hedefi ile başladıklarını, ilk 6 ayın sonuçlarının hedefin uzak olmadığını gösterdiğini söyledi.
Sektörel ihracatın ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,5 artışla 10,8 milyar dolara ulaştığını ifade eden Gültepe, "Haziran ayında 1 milyar 972 milyon dolarla 2 milyar dolar sınırına yaklaştık. Elde ettiğimiz bu sonuçla hem haziran ayı hem de ilk 6 ay özelinde en başarılı performansımızı gerçekleştirmiş olduk." dedi.
Gültepe, hazır giyim ve konfeksiyonda en büyük pazar olan AB’ye ihracatı yılın ilk yarısında yüzde 18 artırdıklarını, aynı dönemde ABD’ye ihracatta ise yüzde 24,7’lik artış yakaladıklarını aktararak, toplam hazır giyim ihracatının yüzde 65’ten fazlasını gerçekleştirdikleri bu pazarlarda ortalamanın üzerinde bir artışa imza attıklarını vurguladı.
"ABD’ye ihracatta yıllar sonra ilk kez 2022’de 1 milyar dolar sınırını aşabileceğiz"
Gültepe, ülkeler özelinde bakıldığında ilk 3 pazarda yılın ilk yarısında 1 milyar doların üzerine çıktıklarına işaret ederek, "Ocak-Haziran döneminde Almanya’ya 1,9, İspanya’ya 1,3, Birleşik Krallık'a ise 1,1 milyar dolar tutarında ihracat gerçekleştirdik. Yine aynı dönemde ABD’ye 523 milyon dolarlık ihracatın altını çizmem gerekiyor. Dünyanın en büyük hazır giyim ithalatçısı olan ABD’ye ihracatta yıllar sonra ilk kez 2022’de 1 milyar dolar sınırını aşabileceğiz." diye konuştu.
Rusya-Ukrayna savaşının ihracata olumsuz yansımasının etkilerinin de giderek azaldığına dikkati çeken Gültepe, ocak-haziran döneminde Rusya’ya ihracatlarının yüzde 11,3 daraldığını, Ukrayna’ya ihracatta ise aynı dönemde yüzde 16,9 artıda olduklarını söyledi.
Gültepe, yurt dışından siparişlerin devam ettiğini vurgulayarak, "Haziranda kapasite kullanım oranımız yüzde 84,8 ile salgın öncesindeki düzeye ulaştı. Eğer olağanüstü gelişmelerle karşılaşmazsak hazır giyim sektörümüzün 2022’yi 23 milyar dolar civarında bir ihracatla kapatabileceğine inanıyorum." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.